Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori. La coppia formata dal cantante e dalla figlia di Heather Parisi aveva annunciato tempo fa l’arrivo in famiglia di un bebè. E finalmente il piccolo ha visto la luce portando con sé la gioia più grande per i due innamorati.

L’artista e l’influencer si sono conosciuti nel 2020 e la loro storia d’amore ha molto incuriosito il pubblico. Jacqueline, infatti, soltanto qualche mese prima era una semplice fan di Ultimo, lo seguiva ai concerti e gli scriveva sui social: “Io sono follemente innamorata di te“. Poi la favola è diventata realtà e i due si sono innamorati e adesso sono diventati anche genitori.

Ultimo e Jacqueline sono genitori: è nato il piccolo Enea

Con un post su Instagram Ultimo ha fatto l’annuncio tanto atteso scrivendo “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto” e condividendo la foto delle impronte di due minuscoli piedini. Il bambino si chiama Enea, come rivelato a sorpresa non dai genitori ma dall’amico di Ultimo Antonello Venditti. Ospite a Domenica In il cantante ha infatti rivelato: “Un bacio anche ad Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo che presto diventeranno genitori di Enea“.

Nella bella storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline ci sono tanti momenti romantici, come quando l’artista ha dedicato al suo amore una canzone: “Come l’ho scoperto? – le parole di Jacqueline – Aveva portato una scatola rossa con dentro una chiavetta usb e una lettera scritta a mano. E quello che poi ho scoperto era che quella lettera in realtà era il testo di una canzone scritta a mano. Quella canzone era il testo di Quel Filo Che Ci Unisce. E nella chiavetta usb c’era la traccia registrata”.

Sul loro rapporto c’è stata anche la polemica legata al rapporto tra Jacqueline e la mamma Heather Parisi. Qualche tempo fa è stata quest’ultima a voler chiarire: “Certo che ho rapporti con le mie figlie più grandi. Le mie figlie più grandi sono donne. Non è la quantità del tempo, ma la qualità. Quando stai al telefono, o i messaggi, quando sei stanca e ti arrivano i messaggi. Sono le piccole cose. Non è facile quando due genitori si separano, subentrano tanti problemi. Case diverse, città diverse, km di distanza. Subentrano non solo problemi, ma anche equivoci. Se non vai d’accordo con il papà e non hai gli stessi valori è molto difficile”.

“Se mi rimprovero qualcosa? No, assolutamente, quando è nata Jacqueline Luna io ho lasciato anche la carriera. Io allattavo dietro le quinte dopo Luna Park Sera. Avevo 40 anni, è nata questa principessa bionda, occhi verdi e pelle di pesca, una creatura meravigliosa. Io mi sono detta ‘questa è la mia vita’. Così ho abbandonato tutto, la carriera, ho detto di no a tanti soldi. Volevo fare la mamma. Lei sta per diventare mamma e io nonna! Io sono così felice e non vedo l’ora di conoscere i miei nipoti. Chi dice il contrario vuole creare odio”.

