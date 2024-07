“Vi racconto tutto sul mio matrimonio con Ignazio“. Cecilia Rodriguez spiazza tutti. Sono passati appena quattro giorni dalle nozze con Ignazio Moser, ma la bella argentina non è riuscita a trattenersi. Poco fa, Cecilia ha deciso di raccontare in prima persona ai suoi tantissimi fan come si è svolta la giornata in cui ha pronunciato il fatidico Sì. Una felicità troppo grande da contenere: Cecilia Rodriguez ha voluto condividere le emozioni che sta vivendo in questi momenti con i suoi follower.

Abbiamo visto che alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebrate in Toscana non mancavano personaggi famosi tra gli invitati, amici della coppia Vip. Ma alla sorella di Belen sono arrivati anche tantissimi messaggi di auguri dalle persone comuni. E lei si è sentita di ricambiare questa ondata di affetto con un messaggio in cui racconta particolari inediti della cerimonia, e non solo.

“Mi sembra giusto dirvi”. Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo le nozze con Ignazio Moser

“Mi sembra un sogno: è stato incredibile!”, è il commento pubblicato da Cecilia in un video sui suoi canali social. Sappiamo che dopo il matrimonio, i novelli sposi sono partiti per la Sardegna. Non è ancora il viaggio di nozze vero e proprio, quello è programmato in autunno. Intanto, però, Ignazio e Cecilia stanno trascorrendo una piccola luna di miele sull’isola. Cecilia, appena sveglia e ancora in pigiama, appare raggiante: “Buenos dias a todos. Eccomi qua, sono Cecilia Rodriguez, ho 34 anni e mi sono sposata il 30 giugno 2024. È successo veramente, mi sembra ancora un sogno: è stato incredibile!”.

Cecilia racconta quindi alcuni dettagli di questa giornata speciale per lei, a coronamento di una storia d’amore iniziata sette anni fa, quando la bella argentina e Ignazio si conobbero nella casa del Grande Fratello. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma la coppia non ha mai mostrato cedimenti.

Solo un antipasto. Cecilia ha rivelato che nei prossimi giorni farà una diretta per svelare altre curiosità sul matrimonio: “Sto pensando di fare una diretta per poter parlare con voi, rispondere a qualche vostra domanda, perché su Instagram sarà un casino: farò una storia, non mi piacerà e la cancellerò. Invece, una diretta sarà meglio. Sapete come sono io, spontanea. I discorsi scritti e preparati non mi piacciono. Una diretta magari va meglio perché ho tanto, ma tanto da ringraziare”.