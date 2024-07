Vip italiani nel mirino dei ladri. Solo pochi giorni dopo il furto ai danni di Caterina Balivo, un’altra famiglia famosa è stata vittima di un episodio simile. Anche questa volta i ladri hanno portato via tutto ciò che hanno trovato. Un episodio che ha scatenato anche una piccola polemica. Alcuni commentatori sostengono che i vip farebbero meglio a non ostentare troppa ricchezza sui social.

Un’intera famiglia vip è stata colpita dai ladri. I genitori sono molto famosi e seguitissimi: il noto calciatore e la celebre influencer italiana. Hanno quattro figli. Il furto è avvenuto ieri. Lei ha denunciato pubblicamente l’accaduto, sorprendendo i fan ma rassicurandoli sul fatto che, nonostante lo choc, la famiglia sta bene.

Leggi anche: “La Franci è incinta”. Valentino Rossi papà bis: il Dottore e la sua ‘assistente’ svelano anche il sesso





Dramma in vacanza per la famiglia vip: “Ci hanno rubato tutto”

“Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza. Preferisco dirlo io per rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che ci proteggono 24 ore su 24 e siamo più tranquilli. Un abbraccio”, ha scritto su Instagram Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Per loro vacanza rovinata.

Il furto è avvenuto mentre Alice si trovava in vacanza in Sardegna con i quattro figli avuti insieme al calciatore spagnolo. Alice stava trascorrendo un periodo di relax al mare, mentre Alvaro è impegnato negli Europei di calcio in Germania con la nazionale spagnola.

La coppia ha un grandissimo seguito sui social. Alvaro e Alice amano condividere i momenti più belli della loro vita con i follower. Purtroppo, questa volta hanno dovuto comunicare una notizia triste.

Lei è veneziana, lui spagnolo. Si sono conosciuti nel 2016 quando Alvaro giocava nella Juventus. Un anno dopo si sono sposati, formando una coppia molto unita con quattro figli.

Molti messaggi di affetto e vicinanza sono arrivati per Alice, ma non sono mancate le polemiche. Secondo alcuni utenti, i vip dovrebbero essere più discreti sui social per non attirare l’attenzione dei ladri e non fornire indizi utili sui propri spostamenti.

Questo episodio ha acceso nuovamente il dibattito sulla sicurezza delle celebrità e sull’uso dei social media. La questione non riguarda solo la protezione dei beni materiali, ma anche la tutela della privacy e la necessità di bilanciare la condivisione di momenti personali con la consapevolezza dei rischi associati. Molti vip stanno rivalutando le loro abitudini online per garantire una maggiore sicurezza per sé e per le loro famiglie.