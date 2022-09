“Sto male, devo guarire”. Cecilia Rodriguez, problemi di salute e impegni cancellati: l’annuncio preoccupa

Cecilia Rodriguez, problemi di salute. La bella e nota modella, sorella di Belen, sta facendo preoccupare i propri fan dopo aver rivelato di non stare bene. Negli ultimi giorni il gossip era letteralmente impazzito per una serie di indiscrezioni clamorose. Impegnatissima tra Festival di Venezia, la linea di abbigliamento che ha con i fratelli e il nuovo incarico di ambassador di gioielli Rosato su Cecilia è arrivata la bomba.

Diversi utenti hanno notato qualche rotondità di troppo mostrata recentemente da Cecilia nei suoi post. E allora subito i fan che sognano che arrivi il primo bebè con Ignazio Moser hanno fantasticato. In ogni caso Cecilia ha disertato l’evento al blue carpet di Roma per la presentazione della piattaforma della Paramount. E ha spiegato: “Non ci sarò perché non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò”.





Cecilia Rodriguez spiega cosa le sta succedendo

Cecilia Rodriguez dal proprio profilo Instagram, dopo aver fatto gli auguri di compleanno alla sorella Belen, ha fatto spiegato cosa le sta succedendo: “Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta. Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica, sarò brava, farò la brava”.

Poco dopo la CheChu ha postato una foto in cui compare insieme al cagnolino, dunque le sue condizioni di salute in realtà non sembrano gravi. Cecilia Rodriguez non ha fornito ulteriori dettagli sul sul problema, ma il suo potrebbe essere un disturbo alimentare. Dunque ora deve seguire una dieta per tornare in forma.

E le converrà fare in fretta visto che è stata riconfermata alla conduzione del programma Ex on the beach con il suo Ignazio Moser. A cinque anni dall’inizio della relazione con il suo compagno in tanti aspettano l’annuncio della gravidanza. Dopo aver acquistato casa a Milano i due hanno infatti più volte dichiarato di voler allargare la famiglia. Tra l’altro una recente foto in cui compare la suocera ha smentito la notizia su presunti rapporti tesi con la mamma di Ignazio.

