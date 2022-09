Cecilia Rodriguez è stata impegnatissima in questi giorni, tra Venezia, la linea di abbigliamento che ha con i fratelli e il nuovo incarico di ambassador di gioielli Rosato. Ma è anche incinta? Da tempo il pubblico che ha sempre tifato per l’amore con Ignazio Moser ci spera e forse (forse!) stavolta ci siamo.

I fan di Chechu e in generale dei vip sono sempre attentissimi a ogni dettaglio e spesso ci vedono giusto. Fatto sta che nelle ultime Storie Instagram della più piccola dei fratelli Rodriguez ecco esplodere il gossip. Gossip che già circolava nei giorni scorsi e che ora sarebbe suffragato da un altro indizio sospetto…





Cecilia Rodriguez incinta? La confidenza ed esplode il gossip

Diversi follower avevano infatti già notato qualche rotondità di troppo mostrata ultimamente e adesso arrivano le Storie in cui Cecilia Rodriguez confessa di essere stata male. “Eccomi qua, ancora viva”, ha scherzato dando il via a una serie di video per giustificare la sua assenza al blue carpet di Roma per la presentazione della piattaforma della Paramount.

Quindi evento saltato. “Non ci sarò perché non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò”, ha continuato l’argentina senza nascondere il dispiacere per la sua assenza e anche provata da una notte insonne in preda alla nausea. Altro sintomo del fatto che potrebbe essere incinta?

Cecilia Rodriguez che per i fan è già incinta si riprende col cellulare mentre è distesa sul divano, struccata e in pigiama e Deianira Marzano ha rivelato di ricevere da giorni le segnalazioni su una sua possibile gravidanza. “Hai visto le storie di Cecilia? Sta male e deve stare a riposo. Parla di mal di stomaco, ma per un mal di stomaco il medico non va a casa. Possibile gravidanza?” E l’esperta di gossip: “Da giorni le follower notano rotondità… se fosse così siamo contente e quando sarà il momento sicuramente ce lo dirà lei”. Staremo a vedere.

