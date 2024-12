Gustavo Rodriguez, il padre della celebre showgirl Belén Rodriguez, è attualmente in condizioni gravi dopo essere rimasto coinvolto in un incendio avvenuto a Gallarate, nella mattinata del 5 dicembre 2024. L’incidente si è verificato in un capannone industriale, dove Gustavo stava utilizzando uno spazio come deposito. Le fiamme, di origine accidentale secondo le prime indagini, hanno causato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia dell’uomo.

Gustavo Rodriguez, 65 anni, è stato intubato e stabilizzato dopo essere stato vittima di un incendio e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. In seguito, è stato trasferito presso il reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente si trova in condizioni critiche e sotto sedazione. Ha riportato ustioni di secondo grado su volto e braccia, interessando circa il 10% del corpo, oltre a gravi lesioni. Sebbene le sue condizioni siano molto gravi, fortunatamente non corre pericolo di vita, poiché le fiamme non hanno danneggiato organi vitali.

“Come sta”. Gustavo Rodriguez, prime notizie dall’ospedale sul papà di Belen dopo il grave incendio





Gustavo Rodriguez è fuori pericolo: la notizia dopo l’incendio del suo magazzino

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di investigazione. Alcuni operai che lavorano nei laboratori adiacenti hanno raccontato di una scena sconvolgente: Gustavo Rodriguez, che sembrerebbe utilizzare uno spazio come deposito all’interno di un capannone condiviso con altre attività produttive, sarebbe uscito correndo dall’edificio avvolto dalle fiamme, con la testa e le braccia bruciate, urlando disperatamente aiuto.

Attualmente, solo Cecilia Rodriguez ha scelto di parlare di suo padre Gustavo sui social, condividendo un messaggio di supporto con un semplice “Forza papà”. Il marito di Cecilia, Ignazio Moser, ha ripubblicato il post nelle sue storie di Instagram. Al contrario, né Belen né Jeremias hanno ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo. Nel frattempo, come anticipato nel programma radiofonico Protagonisti su RTL 102.5, sembrano esserci delle novità riguardo alla situazione di Gustavo Rodriguez.

Gabriele Parpiglia ha infatti condiviso un’ultima ora sulle condizioni di salute del padre di Belen e Cecilia. “C’è una bella notizia. È fuori pericolo di vita. La cosa principale. ha riportato delle ustioni sul 10% del corpo. Chiaramente è stato ricoverato in codice rosso. La famiglia si è stretta intorno a lui all’ospedale Niguarda, com’è giusto che sia. Diciamo è stato un caso abbastanza sfortunata, ma c’è la fortuna di poter raccontare. Mandiamo un abbraccio a Belen e tutta la famiglia”, ha detto il giornalista dando le ultime su Gustavo Rodriguez.