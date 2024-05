Papà per la quarta volta a 58 anni. Sui social il vip ha pubblicato una foto della compagna, con il braccio il suo quarto figlio, nato il 9 maggio 2024. Sophie Cannell ha dato alla luce un bel maschietto, e il neo papà ha condiviso con i suoi tantissimi fan la notizia pubblicando due fotografie. In una si vedono la compagna e il bimbo sul letto dell’ospedale, mentre nell’altra è lui a tenere il piccolo in braccio.

“Cercando di non lasciare che l’arrivo di questo bellissimo bambino interferisca con il biliardo”, ha scritto ironicamente a corredo del post pubblicato sulla pagina Instagram. Tantissimi i commenti e gli auguri arrivati all’indirizzo della coppia: lui 58 anni e lei, ex ballerina, di appena trent’anni.

Damien Hirst padre a 58 anni dalla compagna di 30 anni

Damien Hirst è un artista britannico nato il 7 giugno 1965 a Bristol, Inghilterra. È uno dei membri più prominenti del gruppo noto come Young British Artists (YBA), che ha dominato la scena artistica del Regno Unito negli anni ’90. Hirst è famoso per le sue opere provocatorie e spesso polemiche, che esplorano temi come la morte, la transitorietà della vita e la relazione tra arte, scienza e religione.

Tra le sue opere più note ci sono gli animali conservati in formaldeide, all’interno di teche di vetro che pongono domande sull’esistenza e sulla mortalità. L’opera più famosa di questa serie, “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, che presenta uno squalo tigre conservato. Damien Hirst è l’artista vivente più ricco del Regno Unito, con un patrimonio netto stimato di 384 milioni di dollari.

Ha tre figli, Connor Ojala, 28 anni, Cassius Atticus, 23 anni, e Cyrus Joe, 18 anni, con la sua ex compagna, che non ha mai sposato ma che chiamava la sua “moglie di diritto comune”. Dopo che Maia Norman ha interrotto la loro relazione ventennale, Damien Hirst ha iniziato a frequentare donne molto più giovani di lui. L’artista ora vive con la compagna nella sua casa da 36 milioni di sterline con 14 camere da letto a Regent’s Park a Londra.