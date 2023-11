Belen Rodriguez, la verità sulla gravidanza. Lo scoop degli ultimi giorni è senz’altro la notizia che la bella showgirgl argentina aspetta un bimbo dal suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. “Belen potrebbe essere incinta, ho appena ricevuto chiamate da personaggi famosissimi” ha fatto sapere l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Dai dirette interessati, però, non è arrivata nessuna conferma. Anzi proprio Belen ha smentito la notizia.

“Non sono incinta, sono solo serena”, ha fatto sapere tramite il proprio profilo Instagram ai numerosi fan curiosi. Sicuramente la nuova relazione con l’imprenditore specializzato nel settore delle moto sta aiutando Belen a superare un momento delicato della sua vita. Oltre alla fine della storia con Stefano De Martino ci sono stati cambiamenti anche a livello professionale. La sorella Cecilia ha pubblicamente ringraziato Elio: “Grazie per esserti preso cura di mia sorella”.

Belen incinta, la conferma dei tre vipponi

Belen ha provato a spiegare di non essere incinta, ma di aver recuperato i 7 chili persi dopo la separazione da Stefano De Martino semplicemente perché ora è serena. Ma adesso c’è un altro colpo di scena. Sono almeno tre i vipponi che invece confermano la notizia della gravidanza. Ancora una volta a rilanciare lo scoop è lo stesso Alessandro Rosica che aveva parlato per primo di Belen incinta.

“Ho appena ricevuto delle chiamate da personaggi famosissimi. Belen potrebbe essere incinta. Prendiamo la notizia con le pinze”. Dunque la certezza non c’è, ma l’esperto sembra essere abbastana sicuro. E di certo non sarebbe la prima volta che una vip smentisca la notizia della gravidanza, sopratutto nei primi delicati tre mesi. Per Belen sarebbe il terzo figlio da tre uomini diversi dopo Santiago, avuto con Stefano e Luna Marì avuta da Antonino Spinalbese.

In attesa di capire qualcosa di più sappiamo che Belen Rodriguez si trova in questi giorni alle Maldive con Elio Lorenzoni. Ebbene c’è chi sostiene che prima di partire Belen abbia confessato: “Voglio un figlio da lui“. La showgirl, comunque, non dimentica il lavoro e infatti sta scattando foto per la nuova linea estiva Me Fui in vista della stagione 2024. Il dettaglio: Belen indossa degli oreccini a forma di luna che tocca continuamente probabilmente pensando alla figlia rimasta a Milano con il papà. Molto presto, inoltre, Belen ed Elio dovrebbero comparire sulle pagine di Chi: insieme a loro ci sarebbero dei paparazzi. E quindi tutti a guardare il pancino per evidenziare curve sospette…

