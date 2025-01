Un evento speciale è stato festeggiato dalla famiglia di uno dei cantanti più amati d’Italia. Noemi, la nipote del celebre artista, ha celebrato il suo 18° compleanno in grande stile con una festa che ha visto tanti invitati, tra amici e familiari. La giovane, ormai adulta, ha incantato tutti con la sua bellezza, facendo il pieno di complimenti sui social grazie ai video condivisi dai suoi genitori, che hanno immortalato i momenti salienti della festa.

A festeggiare insieme a lei c’era anche il nonno, il leggendario cantante, che non solo è stato un punto di riferimento musicale per generazioni, ma che recentemente ha anche accolto la sua quinta figlia, aggiungendo un tocco di gioia in più alla sua vita familiare. La presenza del nonno vip ha reso ancora più speciale l’atmosfera della festa. Per la numerosa famiglia è stato momento di grande emozione

“Benvenuta Nina”. La famiglia del famoso si è allargata: è di nuovo nonno





La nipote di Gigi D’Alessio compie 18 anni

Noemi D’Alessio è la prima nipote di Gigi D’Alessio e figlia di Claudio, il primogenito del cantante napoletano e della prima moglie Carmela Barbato. Il 39enne è incredulo perché la sua bambina p cresciuta così in fretta e il tempo è letteralmente volato. Sui social, Claudio D’Alessio ha pubblicato le immagini della festa dei 18 anni di Noemi dedicandole un bellissimo post social, a cui ovviamente hanno fatto seguito moltissimi messaggi di auguri.

“Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavi 🌈🥳 Diciotto volte Auguri 🥂 Amore mio 😍🥰 mi fa paura solo a dirlo 😥🥳❤️☺️ ma è tutto vero Noemi +++++++++++ 18”, ha scritto il padre di Noemi, ovvero Claudio, primogenito di Gigi D’Alessio e della prima moglie Carmela Barbato. E, come detto, sono stati tanti gli auguri rivolti alla nipote di Gigi D’Alessio. Tra i commenti gli auguri di nono Gigi (“Auguri cuore mio) mentre tra i like è spuntato anche quello di Anna Tatangelo, storica ex dell’artista partenopeo.

La cantante, che ha condiviso quasi quindici anni della sua vita con Gigi D’Alessio, resta indubbiamente ancora molto legata alla famiglia del cantante, che da qualche anno ha ritrovato l’amore grazie a Denise Esposito. Dalla giovane fidanzata, il cantante partenopeo ha avuto due figli: un maschietto, Francesco, e una femminuccia, Ginevra, nata lo scorso anno. Ovviamente il legame tra Gigi e Anna, per anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano, è rimasto molto forte anche per il fatto che suo figlio Andrea è fratello di Claudio, Ilaria, Luca, e i piccoli Francesco e Ginevra.