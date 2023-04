Di nuovo nonno! Il cantante, che nei mesi scorsi aveva espresso tutta la sua gioia per la notizia della gravidanza, ha dato il benvenuto alla nuova arrivata in famiglia, venuta al mondo giovedì 20 aprile 2023. È una femminuccia e si chiama Nina la secondogenita del figlio. L’artista ha pubblicato su Instagram due foto, una che ritrae la manina della bimba e l’altra un primo piano della piccola ma con un cuore rosa a coprirle il visetto per non esporla sui social.

“Benvenuta Nina, amore di nonno…”, si legge. A ottobre scorso, invece, il post per far sapere ai fan dell’imminente lieto evento: “Non ho bisogno di aggiungere altro. La mia famiglia si allarga…d’amore! Sarò ancora più Nonno Sal. Un augurio a mio figlio Francesco e a mia nuora Riccarda D’Ambrosio per questo nuovo, immenso regalo che la vita gli ha donato! Grazie!”.

Nonno (vip) di nuovo: è nata la piccola Nina

Sal Da Vinci, 54 anni, è nato a New York perché all’epoca suo padre Mario era in tournée negli Usa. Lui, oltre ad essere un cantante di genere pop, canzone napoletana, musica leggera, musica latina, soft rock e dance pop, è anche un attore. Ha fatto il suo esordio nel cinema nel 1978 col film Figlio mio sono innocente!.

Già nonno di Sal junior, presto accoglierà anche un terzo nipotino: la figlia Annachiara è incinta. Poco dopo il matrimonio, celebrato a giugno 2022, ha rivelato di essere in attesa del suo primo bebè e poi, con il caratteristico gender reveal party, ha annunciato quale sarà il suo sesso: un maschietto.

Ma la protagonista ora è la piccola Nina, che è figlia di Francesco Da Vinci e di Riccarda D’Ambrosio. Anche loro ovviamente hanno celebrato la nascita della loro secondogenita. Il neo papà bis ha pubblicato su Instagram un fiocco rosa con il nome di sua figlia e commentato: “Benvenuta amore immenso di papà”. “Benvenuta Nina, un altro pezzo del nostro cuore”, ha invece scritto la mamma.