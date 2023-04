Una splendida notizia per l’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha portato a termine la sua gravidanza. E lo ha annunciato con un bellissimo post su Instagram, nel quale è stato possibile vedere la prima foto del neonato insieme a lei. A festeggiare il lieto evento è stata Marianna Acierno, che è mamma per la seconda volta a distanza di un anno dalla primogenita. Lei non ebbe molta fortuna nel programma di Maria De Filippi, ma successivamente ha trovato la sua stabilità sentimentale e ha allargato la sua famiglia.

Marianna Acierno è diventata mamma per la seconda volta e ha scritto un meraviglioso messaggio per il bimbo appena nato, che si chiama Gianmaria: “Benvenuto Gianmaria. Io, papà e Ginevra ti aspettavamo con ansia e non possiamo essere più felici di così. L’inizio di una nuova avventura, insieme“. Poi la donna ha anche dato vita ad una story su Instagram, dove ha ammesso di essere felice per questo parto, ma allo stesso tempo ha confessato di essere molto stanca per gli sforzi.

Marianna Acierno è mamma: nato il figlio Gianmaria

Marianna Acierno, da poche ore diventata mamma del piccolo Gianmaria, ha anche taggato il suo fidanzato, Andrea D’Angelo e ha commentato: “Esausti e felici. Grazie di cuore a tutti per gli auguri! Vi vogliamo bene“. Il sito Fanpage ha ricordato anche le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quando aveva annunciato la seconda gravidanza: “La famiglia si allarga e Ginevra diventerà una super sorella maggiore”. La bimba ha poco più di un anno di vita, essendo venuta alla luce nel marzo 2022.

Parlando della sua avventura a UeD, aveva corteggiato l’allora tronista Paolo Crivellin ma non era stata scelta. Parliamo del 2015, quando lui aveva poi deciso di fidanzarsi con Angela Caloisi. Attualmente la neo mamma bis abita a Milano dove lavora come Ceo di un brand di borse, da lui fondato. Ma fa anche altro, dato che è club manager di alcuni centri fitness e conduttrice di QVC Italia. Ma tornando alla nascita del secondogenito Gianmaria, tanti i commenti ricevuti da Marianna Acierno.

Questi i principali auguri all’ex UeD: “Auguri amoreee e benvenuto piccolo”, “Ma congratulazioni, allora era proprio vero che fosse questione di ore”, “Quanto ti sei fatto attendere piccolino”, “Benvenuto piccolo, auguri a te e alla tua mamma”.