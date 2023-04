È nata un’altra figlia vip. E pure, forse soprattutto, nipote vip. La piccola è venuta al mondo lo scorso 4 aprile ma solo oggi, a diversi giorni di distanza, i neo genitori hanno deciso di condividere la prima foto della neonata, svelando anche il nome scelto: Victoire. Nello scatto, pubblicato nelle rispettive bacheche di mamma e papà, si vede solo il piedino con ancora il braccialetto dell’ospedale attaccato.

Victoire è nata quindi a inizio mese, a 4 anni dalle nozze dei suoi genitori, insieme da molto prima ma che hanno tenuto sempre lontana dal gossip e dal clamore mediatico la loro vita privata. Loro sono Louis Ducruet, il figlio del primo marito della principessa Stephanie di Monaco, Daniel Ducruete e Marie Chevallier. “La nostra piccola famiglia si è ingrandita con l’arrivo della nostra piccola Victorie”.

Nata Victoire: la prima foto sui social

Classe 1992, Louis Ducruet,è il nipote di Ranieri III e di Grace Kelly e di Re Alberto di Monaco e quindi 15esimo in linea di successione al trono del Principato. Dopo gli studi alla Skema Business School di Sophia Antipolis in Francia e la laurea in Sports Management alla Western Carolina University è nel Principato e dopo diversi internship per la squadra di calcio AS Monaco FC, viene ufficialmente integrato nella società in qualità di scout.

Ha anche un ruolo nella compagnia del papà, la Monadeco, con cui condivide la passione per le gare automobilistiche. Marie Chevallier è al suo fianco dal 2012, ed è diventata la sua fidanzata ufficiale a febbraio 2018 dopo una proposta molto avventura durante una vacanza ad Hanoi in Vietnam, paese di origine della famiglia di lei. Nel 2019, poi, le nozze.

Le nozze civili e blindatissime a Palazzo Grimaldi, poi il giorno successivo la cerimonia religiosa celebrata nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Monaco, la stessa dove nell’aprile 1956 si giurarono amore eterno il principe Ranieri e Grace Kelly. Il 4 aprile 2023, il lieto evento. Ora che è nata la piccola Victoire la famiglia reale di Monaco si è allargata. E la principessa Stephanie è diventata nonna per la prima volta.