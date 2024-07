“Ci siamo lasciati”. Finita tra l’attore e la bellissima compagna, 6 mesi fa era nata la loro prima figlia

Solo pochi mesi fa era nato il loro primo figlio, oggi arriva la notizia che tra l’attore e la bellissima compagna è finita. Era lo scorso gennaio quando annunciavano la loro gioia più grande. Lo aveva fatto con una foto insieme alla neo mamma e alla figlia, in un quadretto familiare che aveva commosso gli oltre 12 milioni di follower del ragazzo. L’attore non aveva usato molte parole per descrivere quel momento ma si era limitato a scrivere: “Ti amo”.

Inevitabilmente, subito dopo, gli innumerevoli ammiratori lo avevano inondato di un affetto stratosferico, infatti erano arrivati auguri e complimenti per il raggiungimento di questo traguardo personale. Poi oggi l’annuncio che lascia tutti senza parole con l’attore che ha preferito non aggiungere altro.





L’attore Miguel Herran e Celia Pedraza si sono lasciati

“Per evitare possibili pettegolezzi, vorrei informarvi che qualche tempo fa, sia io che Celia abbiamo deciso di prendere due direzioni diverse”. Con queste parole l’attore Miguel Herran ha annunciato la fine della storia d’amore con Celia Pedraza, iniziata poco più di un anno fa. Miguel Herran, famoso per aver interpretato il ruolo di Rio nella fortunatissima serie La casa di carta.

Oltre che per la serie La casa di carta, Miguel Herran è noto pure per un altro capolavoro Netflix, Elite. Nel 2016 ha conquistato il premio Goya come miglior attore rivelazione nel film A cambio de nada. Nel 2023 è stato protagonista nella serie I Farad e nella pellicola Valle de sombras. Sempre attivissimo sui social comunicò ai fan di aver fatto un incidente in moto che lo aveva costretto ad operarsi.

“Ho avuto un incidente con la moto, da solo, ma non stavo andando veloce ed è tutto ok! Mi hanno operato alla spalla destra e dovrò stare per un po’ fermo, senza muovermi troppo. Mi sono provocato una lussazione alla clavicola ma sto bene” scrisse nella didascalia a corredo di alcune foto scattate durante il periodo di convalescenza.