Domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati dopo sette anni di fidanzamento. I due, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip quando erano entrambi concorrenti (lui le fece una corte sfrenata e alla fine cedette lasciando in diretta il fidanzato Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne) hanno scelto la Toscana per il loro sì.

Come raccontato dalla stessa Cecilia Rodriguez, la location è stata scelta perché le colline di Prato gli ricordavano la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina. E gli allestimenti hanno rispettato totalmente il luogo, puliti, chiari, con un tocco di romanticismo campagnolo. Il tutto affidato alle sapienti mani dei wedding planner Steve Di Maio e Isabella Fiore, mentre la locandina, mentre la grafica del matrimonio, è stata realizzata dall’illustratrice Erika Tolotti, che ha disegnato anche i menù e i segnaposti.

Il matrimonio si è svolto a Villa la Ferdinanda nel piccolo borgo medievale di Artimino (Carmignano) davanti a 200 invitati fra parenti e amici. Tutto intorno alla villa la parola d’ordine è privacy; le prime immagini sono state pubblicate da qualche invitato e dall’account ufficiale del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che alla fine ha fatto da cupido alla coppia in veste di conduttore del Grande Fratello Vip.

Ovviamente era presente la sorella di Cecilia, Belen Rodriguez, nella doppia veste di testimone, insieme al fratello Jeremias, e di damigella d’onore. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scambiato le loro promesse d’amore e Belen Rodriguez ha rubato la scena agli sposi. I flash erano tutti per la sexy argentina che non è riuscita a trattenere le lacrime all’arrivo della sorella e dei figli nelle vesti di paggetti.

Gli attenti hanno notato che accanto a Belen Rodriguez è arrivata da sola. Alle nozze di Cecilia e Ignazio non era presente il fidanzato Angelo Edoardo Galvano, insieme a lei la scorsa settimana in occasione di una vacanza in Sardegna.

Il giovane è entrato da poco nella vita della showgirl, dopo che Belen aveva avuto una storia con l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. La storia tra i due sembrava andare a gonfie vele, ma improvvisamente si è chiusa. Angelo Angelo Edoardo non era presente al matrimonio e in tanti si sono chiesti il motivo. Belen ha deciso di non invitarlo perché si tratta di un fidanzamento troppo fresco? Tra è già in corso una crisi?

Al momento il motivo non si conosce ma ovviamente sono uscite alcune ipotesi, come un desiderio di Belen Rodriguez di mantenere la relazione lontana dai riflettori, almeno per il momento e di non rubare la scena alla sorella, perché probabilmente la presenza di Angelo avrebbe incuriosito troppo. Per ovvi motivi, al matrimonio non c’erano neanche i papà dei figli di Belen: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.