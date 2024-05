Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per diventare genitori? È questa la domanda che si stanno facendo in tantissimi dopo alcune foto scattate alla donna. A lanciare l’indiscrezione che di certo ha davvero poco, se non alcune speculazioni azzardate, è il settimanale Gente che scrive: “Quella piccola, dolce e nemmeno troppo nascosta rotondità”. La didascalia è di alcuni scatti rubati della donna mentre Noemi gioca a Padel.

>> “Ilary Blasi e Francesco Totti si risposano”. Può sembrare assurdo ma non lo è: decisione presa, cosa sta succedendo

Ed ora tutti si chiedono: la Bocchi sta per diventare mamma di nuovo? Nessuno di vicinissimo alla coppia, o i protagonisti stessi, hanno confermato questa indiscrezione, però alcuni fan stanno sognando ad occhi aperti e sperano di vedere ancora una volta Francesco Totti nelle vesti di papà. In effetti l’uomo, secondo i soliti beninformati, vorrebbe creare una nuova famiglia con Noemi, la donna dopo Ilary Blasi.





Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per diventare genitori?

Le immagini pubblicate da Gente immortalano Francesco e Noemi sul campo da Padel, lo stesso in cui si sono conosciuti e probabilmente si sono innamorati. Era il 2021 e da quel momento in poi il gossip italiano è impazzito. Gente scrive ancora: “La mano di Noemi si sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla sua t-shirt nera si intravede quel rigonfiamento che accende fantasie e sospetti”.

Durante il match a Padel Francesco e Noemi ridono, scherzano e sembrano più innamorati che mai. Gente poi rivela: “La Bocchi fa di più: solleva il pollice e sposta l’altra mano sulla pancia. Di nuovo, proprio come faceva in campo. Due indizi fanno una prova. Chissà, forse questo piccolo giallo di primavera presto si potrebbe tingere di rosa o di azzurro”.

Ora resta solo da capire se il divorzio con Ilary Blasi avverrà a breve termine e, nel caso, se i due decideranno di risposarsi con i rispettivi compagni. Da quel poco che si sa, sembra sia prevista una nuova udienza in tribunale per il divorzio, in cui Francesco e Ilary presenteranno la lista dei testimoni. Seguiranno senza dubbi altri aggiornamenti.

Leggi anche: Francesco Totti e Noemi Bocchi, presa una decisione importante: “Le cose sono cambiate”