Svolta importante nella vita di uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex inquilino della casa di Cinecittà ha annunciato poco fa un grande cambiamento nella sua vita. Si tratta per lui dell’inizio di un nuovo percorso. “Una decisione condivisa”. E così l’ex gieffino ha voluto informare in prima persona i suoi fan. La notizia ha colto tutti di sorpresa.

Parliamo di Paolo Masella. Il giovane macellaio di Roma era entrato al Grande Fratello come personaggio non famoso, ma in poco tempo è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico. Dentro la casa ha iniziato una storia d’amore con un’altra concorrente, Letizia Petris. La loro relazione è stata a lungo discussa. Per alcuni telespettatori una coppia fake. Altri invece facevano il tifo per loro.

Leggi anche: “Perché con Paolo è andata così”. Letizia Petris non nasconde le difficoltà, saltato il loro progetto





“Abbiamo preso una decisione”: annuncio di Paolo del Grande Fratello ai fan

Masella al Grande Fratello aveva commosso tutti parlando dei problemi avuti con suo padre, un uomo dipendente dall’alcol. Per questo i rapporti tra padre e figlio si erano interrotti. All’opposto, Paolo spiegò di avere un rapporto molto forte con sua madre. La donna gli fece una sorpresa durante una puntata del Gf. Paolo raccontò comunque di avere il desiderio di ricostruire un rapporto con suo padre una volta finito il reality show. A quanto sembra quel desiderio si è realizzato.

ASCII

Masella ha postato poco fa una foto di lui insieme a suo padre Danilo finalmente abbracciati: “Eccoci qui, dopo anni finalmente abbiamo deciso di ricominciare e mettere un punto al passato e iniziare un futuro insieme in modo propositivo e mano nella mano.

Se ho capito qualcosa dal Grande Fratello e dalle persone che mi hanno fatto crescere sotto questo punto di vista, è che non bisogna abbandonare ma tendere la mano e fare le cose insieme. Nessuno è perfetto e nessuno deve cambiare. Bisogna solo migliorarsi a vicenda. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a raggiungere questa maturità. Ti voglio bene papà”.

Paolo Masella aveva spiegato di aver sofferto molto per i problemi che il papà Danilo ha avuto con l’alcol. “Mio padre ha avuto sbalzi – aveva rivelato l’ex gieffino -. Non sopporto il Danilo che beve, chi vorrebbe vedere il padre in condizioni pessime? Per me lui non è nient’altro che il padre di mia sorella, è buono mio padre, ma ognuno ha i suoi difetti. Lui è l’uomo più buono del mondo, ma quando beve è cattivo”.

La storia di Paolo aveva commosso tutti: gli altri concorrenti, il pubblico e anche Alfonso Signorini. Il conduttore augurò fortemente a Paolo di riuscire a riconciliarsi con il papà. Un auspicio che quindi si è realizzato.