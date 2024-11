Tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono scesi in titoli di coda, ormai è chiaro a tutti. Indirettamente sembra averlo confermato lei attraverso una storia su instagram in cui si vede un grande mazzo di rose bianche, rosa e altri fiori viola, accompagnato da un grande cuore, bianco, scritto dalla tennista moscovita accanto al tag: “Gigi flowers Miami”. Da chi arrivi l’omaggio floreale non è cosa nota, ma i fan si sono spremuti il cervello sui social per trovare una risposta al quesito.

E nella caccia al nuovo fidanzato di Anna, o presunto tale, sono entrati anche tanti hater che superano il limite nei confronti della bellissima tennista russa. Per avere un’idea, basta dare uno sguardo ad dove i commenti sono tra l’acido e la cattiveria pura avvolta dall’anonimato della rete.





Anna Kalinskaya, superato il limite: insulti via social

Si legge: “Tranquilla, rimani dove sei perché Jannik non ha bisogno delle tue bambinate. Dovresti crescere un po’ di testa per star accanto a Jannik, lui confronto al tuo modo di fare non ti ha tolto il segui su Instagram per cui fatti una ragione”, scrive un utente. Un altro si chiede: “Sinner la perdonerà per l’ennesima volta? Chi lo sa”.

Addirittura c’è chi tira in ballo l’amico e compagno azzurro di Jannik, Matteo Berrettini: “Mi raccomando, c’è Berrettini a Miami…Non mi dire che ti fai pure lui ora siccome tu avanti il prossimo“. Un livello di attacchi personali e di veleno decisamente poco dignitosi e che, soprattutto, tirano in ballo due ragazzi che non hanno mai nascosto la loro amicizia e stima reciproca.

“No Sinner no party”, sentenzia un tifoso. Jannik Sinner, da parte sua, da grande campione qual è fuori e dentro il campo, preferisce non commentare. Dopo aver vinto finals Atp e Coppa Davis è già concentrato sull’Australian Open di gennaio.