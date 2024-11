Il figlio in ospedale e la famosa mamma corre da lui. Ha sospeso senza indugio alcuno il suo viaggio in Thailandia per raggiungere il primogenito, che ha subito un intervento. “Piccolo mio, tutto andrà bene”, ha scritto poco prima che il ragazzo finisse sotto i ferri, poi si mostra insieme a lui in un’immagine dolcissima.

Alla fine ringrazia ogni persona dello staff sanitario che si è presa cura del 15enne. Il ragazzo gioca nelle giovanili del River Plate e si è sottoposto all’intervento nel Sanatorio Otamendi y Miroli a Buenos Aires, un’eccellenza della medicina. Valentino, il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez, è stato operato da poco.

“Andrà tutto bene”: il figlio della vip in ospedale, come sta

E aveva ragione, è andato tutto bene. Wanda Nara ha poi postato ra le sue Stories di Instagram anche uno scatto in cui è con il resto della famiglia. Sono tutti a casa a cenare, sereni, dopo aver saputo che l’operazione, che non è stata specificata dalla ex di Icardi, è riuscita.

Ci sono Constantino, che il 18 dicembre compirà 14 anni, Benedicto, 12, che come Valentino sono nati dal matrimonio con Maxi Lopez, ma anche le figlie di Mauro Icardi, Francesca, 9 anni, e Isabella, 8. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina, Valentino Lopez sarebbe stato operato al naso a causa di alcuni problemi respiratori.

È notizia di queste ore anche quella della separazione definitiva tra Mauro Icardi e Wanda Nara. A dire basta sarebbe stato proprio il calciatore che, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate da Vanity Fair, avrebbe chiesto il divorzio proprio in Italia.