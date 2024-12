La mamma di Elisa Esposito, Cinzia, ha deciso di seguire le orme della figlia e di approdare sulla famosa piattaforma per adulti in un video social condiviso insieme a Elisa. Questa mossa arriva a qualche settimana di distanza da una polemica che aveva visto Cinzia rispondere direttamente agli haters della figlia, difendendo con fermezza la scelta di Elisa di lavorare sul sito. In un video caricato sul profilo Instagram di Elisa, Cinzia aveva affrontato le critiche sollevate da molti utenti, spiegando che, secondo lei, l’attività di sua figlia sulla piattaforma era una scelta più sensata rispetto a un lavoro fisico e faticoso.

“Meglio che spaccarsi la schiena 8 ore al giorno”, aveva affermato, rispondendo a chi riteneva discutibile l’impiego di Elisa sulla piattaforma per adulti. Cinzia aveva poi aggiunto: “Se volete vivere nel 1800 fate pure, mia figlia fa bene a lavorare su quel sito. Sono una mamma ‘open mind’”.

Elisa Esposito, la mamma Cinzia sbarca sul famoso sito per adulti

La risposta di Elisa Esposito non si era fatta attendere, e aveva replicato a uno dei commenti più critici, in cui si suggeriva che un giorno sarebbe stata costretta a “lavorare sul serio”. La giovane influencer aveva scritto: “Non avrò mai bisogno di lavorare, ci siete già voi che lo fate”, sottolineando il suo punto di vista sulla questione. Nonostante le polemiche, Cinzia non aveva esitato a continuare a difendere la scelta della figlia. In un altro video, sempre insieme a Elisa, aveva risposto ancora più pungentemente a chi la criticava.

“Ma davvero vi scandalizzate solo perché ho detto che è meglio lavorare su quel sito piuttosto che spaccarsi la schiena con lavori pesanti? Al posto di scrivere commenti inutili, fate una cosa seria: fatemi una statua, perché trovare una mamma con la mentalità aperta come la mia non è semplice”, aveva detto la signora Cinzia. Ora, con la sua decisione di aprire un profilo sul sito, Cinzia sembra voler ribadire ancora una volta la sua posizione. La madre e la figlia si sono unite in questa scelta, mostrando che per loro non c’è nulla di male nel lavorare su una piattaforma considerata “controversa” da molti, ma che per loro rappresenta una possibilità di guadagno.

“Io e mamma presto colleghe”, ha annunciato Elisa Esposito nel video girato insieme alla mamma Cinzia, 53 anni, che a breve sbarcherà sulla famosa piattaforma. “Non aspettatevi cose strane o fuori dal mio stile. Sul sito vi porto la mia quotidianità, la mia vita privata e il dietro le quinte di una mamma moderna. Insomma, tutto quello che non posso condividere qui, solo per i veri fan che tengono realmente a me”, ha concluso. Il video si chiude con Elisa che sottolinea: “A breve saremo colleghe” e un cinque dato alla mamma.