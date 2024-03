Ambra Angiolini, cosa è successo con il compagno Andrea Bosca. Era giusto l’anno scorso quando uscì la notizia che riguardava l’attrice divenuta famosa ai tempi di “Non è la Rai“. Ambra aveva alle spalle la turbolenta storia con Massimiliano Allegri che, a sentir lei, l’avrebbe tradita. Anche quella relazione è dunque terminata, così come quella avuta con il cantante Francesco Renga.

Da quest’ultimo amore sono nati Jolanda e Leonardo. E proprio ai figli Ambra ha presentato l’attore e regista Andrea Bosca. Per questo si è parlato subito di storia importante. Dopo la notizia che il suo compagno aveva conosciuto i suoi figli, i due sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano effusioni per le vie di Milano. Oggi, però, arriva un clamoroso aggiornamento sulla loro relazione.

Ambra ha smesso di seguire Andrea: si sono lasciati?

Ci sono una serie di indizi che fanno pensare che la storia tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca sia già arrivata al capolinea. Tanto per cominciare sembra che i due non si frequentino più da mesi. E già questo se non è una prova della rottura poco ci manca. Inoltre importanti dettagli sono stati notati curiosando tra i profili social.

Ambra Angiolini ha smesso di seguire Andrea Bosca sui social. E in tempi come questi il gesto assume un grande valore, quasi una sentenza. Non basta. Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’attrice si nota che ci sono soltanto foto sue oppure in compagnia dei figli. Andrea Bosca è letteralmente scomparso. Che fine ha fatto?

Continuando a spulciare su Instagram notiamo che non ci sono più like né commenti di Ambra ai post di lui. A quanto pare l’attore e regista non ha smesso di seguire la collega. In questo periodo Andrea è impegnato nel suo tour nei teatri mentre lei è protagonista dello spettacolo “Oliva Denaro”. Tuttavia, a causa di alcuni problemi di salute, ha dovuto annullare alcune date del suo tour. Staremo a vedere se saranno proprio i diretti interessati a svelare cosa è successo tra loro.

