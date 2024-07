Ilary Blasi è di nuovo protagonista in tv con Battiti Live, l’evento musicale dell’estate che a breve andrà in onda su Canale 5. Le registrazioni sono già iniziate e i primi spoiler, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate più sotto già usciti. Ma non è finita qui perché per la conduttrice romana che quest’anno ha ceduto il testimone a Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi c’è un altro impegno in vista.

Sarà infatti proprio lei a condurre la nuova edizione de La Talpa, prossimamente in tv. Ad anticipare il ritorno era stato il sito di Davide Maggio, scrivendo: “Il progetto prevede un ritorno con una novità importante: La Talpa 2024 non avrà lo studio. Non solo, per la prima volta si potrebbe girare interamente in Italia [..] Il progetto vedrà la luce su Canale 5. Le puntate previste al momento sono 6, in onda, nelle intenzioni, tra ottobre e novembre 2024”.

Ilary Blasi e la figlia Chanel sempre più identiche

In realtà il reality game potrebbe andare in onda ella primavera 2025 e Alberto Dandolo spiffera su Oggi che tra i concorrenti dovrebbe esserci pure l’ex ballerina di Ballando con le stelle, Sara Croce. Impegni in tv presenti e futuri a parte, Ilary Blasi si sta anche godendo l’estate con amici e famiglia.

Le ultime foto social arrivano da una festa in piscina ed è stata la secondogenita Chanel Totti a condividerle con il pubblico. A colpire maggiormente l’attenzione un selfie mamma e figlia che può tranquillante essere scambiato per un selfie tra sorelle o migliori amiche. Ilary Blasi ha 43 anni, la figlia 17 ma sempre più due gocce d’acqua, senza contare che spesso Chanel ‘ruba’ abiti e accessori dall’armadio della madre confondendo ancora più le idee.

La somiglianza risulta ancora più incredibile in questo scatto in cui le due si mostrano in tutta la loro bellezza, in costume. Sorridono e indossano bikini in pendant sui toni del fucsia e del viola e quasi si distinguono solo per il colore dei capelli visto che Ilary Blasi è passata al castano mentre Chanel resta fedele al biondo platino. Le critiche per lei però sono all’ordine del giorno tra “Sembra una trentenne”, “È già tutta rifatta come la mamma”, “Fa una vita extra lusso per avere solo 17 anni”. Ma lei, proprio come la madre, guarda e passa.