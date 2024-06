Che fine ha fatto Alex Belli? Beh, a quanto pare non è rimasto con le mani in mano e adesso è arrivata una bella sorpresa per il modello e personaggio tv. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip il bell’attore aveva fatto perdere le proprie tracce. L’ultima volta era intervenuto per rimproverare Massimiliano Varrese protagonista dell’ultima edizione del GF.

Ebbene per Alex Belli è in arrivo una grande novità. Dopo aver preso parte a diversi reality in qualità di concorrente l’attore e fotografo parmense è pronto ad intraprendere la carriera di presentatore. È stato scelto proprio lui, infatti, per condurre un programma particolare che sarà trasmesso solo sul web.

Alex Belli condurrà “The Social Home”, tra i concorrenti ex Temptation

Alex Belli condurrà dunque un nuovo programma, che sarà trasmesso esclusivamente sul web. Il reality che condurrà Alex si chiama “The Social Home” e debutterà prossimamente. Il format prevede la partecipazione di 16 concorrenti, tra Vip e Nip, che avranno a che fare con la scienza. I protagonisti della trasmissione verranno divisi in due squadre e puntata dopo puntata si sfideranno a colpi di test fisici e mentali e sarà solo il pubblico a decidere chi potrà proseguire il percorso.

Tra i concorrenti di questo nuovo programma, a quanto pare, ci saranno anche due ex protagonisti di Temptation Island: stiamo parlando di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che l’anno scorso hanno partecipato al programma in onda su Canale 5. La coppia tuttavia gareggerà come unico concorrente.

Sul profilo Instagram di “The Social Home” c’è anche un video in cui Alex Belli spiega cosa bisogna fare per essere davvero protagonisti all’interno di un reality. D’altra parte lui è del mestiere dopo aver preso parte a Ballando con le Stelle 8, L’Isola dei Famosi 10, Temptation Isalnd Vip 2, Grande Fratello Vip 6, Tale e Quale Show e Ciao Darwin. Nel programma, con ogni probabilità, ci sarà spazio anche per la sua compagna Delia Duran.

