Importante rivelazione di Delia Duran su lei e Alex Belli. Una notizia che in tanti attendevano da tempo, ma che ora sta trovando sempre più conferma. Durante un’intervista, l’attrice e modella ha deciso di rompere il silenzio su una delle questioni più interessanti che riguardano la loro sfera privata. Ed ecco che siamo ormai ad un punto di svolta pazzesco, che cambierebbe totalmente il legame e farebbe festeggiare moltissimo gli ammiratori.

A proposito di Delia Duran e Alex Belli, meno di un mese fa durante un’esibizione di lui a Tale e Quale Show, si è avvicinato al pubblico dello show e ha indicato la moglie Delia Duran. Ha cantato Piccola stella senza cielo, brano di Ligabue, e ha deciso di dedicarla proprio alla sua dolce metà: “Sei tu amore mio, la mia piccola stella senza cielo”. La modella venezuelana si è così alzata dal suo posto per abbracciare e baciare il concorrente.

Delia Duran ed Alex Belli, il grande annuncio della modella

A parlare dunque è stata Delia Duran a Casa Sld e una domanda non poteva non ricadere su Alex Belli. Marito e moglie sarebbero ormai giunti ad una conclusione importante. Infatti, acquisita una notizia non confortante, non si sono affatto demoralizzati e hanno avviato un percorso che potrà condurli ad una delle gioie più grandi. Lei stessa ha ammesso di essere una tematica complessa, ma se l’è sentita ugualmente di soffermarsi su questo.

Delia ed Alex sono pronti a diventare genitori grazie all’inseminazione artificiale, date le difficoltà a diventare mamma e papà in maniera naturale. E quindi sono stati gli stessi dottori a consigliare questa strada: “Questo è un argomento molto delicato da spiegare. Non è stato facile. Noi stiamo cercando di farlo in maniera naturale e non è possibile. Abbiamo già avuto degli incontri con dei dottori specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale”. Ma non è ancora il momento giusto.

Poi la donna ha concluso: “Quando sei sotto stress è meglio non farlo, quindi mi hanno consigliato di farlo in un periodo più tranquillo sia per me che per Alex. Lì inizierà il mio percorso. Cercherò di farlo il prima possibile perché è il nostro sogno che abbiamo ancora nel cassetto“. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni, ma i fan già sognano ad occhi aperti.