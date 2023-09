Tale e Quale Show, seconda puntata andata. Ed è stata una serata di festeggiamenti, oltre che di esibizioni e sorprese. Venerdì 29 settembre Carlo Conti ha aperto le danze con un omaggio floreale a Loretta Goggi, che nei giorni scorsi ha compiuto 73 anni. Po, allo scoccare della mezzanotte e prima di rivelare la classifica, è stato festeggiato in studio un altro compleanno, quello di Giorgio Panariello. Il comico ha spento 62 candeline e per l’occasione è stata portata in studio una torta.

Ma passiamo ai concorrenti, veri protagonisti della serata. Per esempio Alex Belli, che per il secondo appuntamento di Tale e Quale Show 2023 ha vestito i panni di Ligabue ma si è distinto per un fuoriprogramma a fine performance. L’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è esibito nel programma di Carlo Conti sulle note di Piccola stella senza cielo e proprio alla fine, prima del giudizio, è stato raggiunto sul palco.

Leggi anche: “Ha abbandonato la casa”. Grande Fratello, l’annuncio choc dalla regia: concorrenti sconvolti dalla decisione della concorrente





Alex Belli a Tale e Quale Show, il fuoriprogramma a fine esibizione

Al termine della sua esibizione, Alex Belli si è avvicinato al pubblico dello show e ha indicato la moglie Delia Duran. Ha cantato Piccola stella senza cielo, brano di Ligabue, e ha deciso di dedicarla proprio alla sua dolce metà: “Sei tu amore mio, la mia piccola stella senza cielo”. La modella venezuelana si è così alzata dal suo posto per abbracciare e baciare il concorrente.

“Sei perfetto” ha poi detto davanti alle telecamere, rivolgendosi al marito. Un siparietto che, nemmeno a dirlo, ha fatto subito il giro della rete: pubblico impazzito per la coppia che fece fuoco e fiamme al GF Vip di Alfonso Signorini. Ma è andata l’esibizione? Per Giorgio Panariello e Loretta Goggi è stata un successo.

alfonso sta invidiando molto questo mini blocco sui durelli non ho certezze ma nemmeno dubbi #taleequaleshow pic.twitter.com/9CIXoOluCV — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) September 29, 2023

Non dello stesso parere Cristiano Malgioglio, che ha accusato Alex Belli di essere troppo presuntuoso: “Vuoi sapere cosa penso di lui? NP. Esibizione non pervenuta. Ho ascoltato la tua clip, essere presuntuosi è molto pericoloso per questo lavoro, lo sai? Sei bello, sei brava, io ascolto. Tu pensi di essere bello, un cantante straordinario, ma a me non interessa. Io sono un giudice, non hai una voce fluida, non mi è piaciuta questa esibizione. Mi sei sembrato una torta piatta, una di quelle senza lievito”.