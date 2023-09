Che fine ha fatto Oriana Marzoli? Beh, le ultimissime parlano di una scelta clamorosa da parte dell’ex gieffina. Ma andiamo per gradi. Nelle ultime settimane il rapporto con Daniele Dal Moro ha vissuto tanti momenti di difficoltà. Lo stesso influencer e modello è apparso più volte nervoso fino ad insultare Alfonso Signorini perché il conduttore si era lamentato del cast della passata edizione del GF a Verissimo (“infame pelato” le parole rivolte con ogni probabilità proprio a Signorini).

Ma è niente rispetto a quello che è successo quando Daniele è andato a trovare Oriana mentre si trovava al Grande Fratello spagnolo. La modella si è più volte lamentata di soffrire molto per la mancanza del fidanzato. La produzione ha così deciso di far intervenire Daniele, ma ad una condizione: 3 minuti con il compagno in cambio di 12.000€ in meno dal montepremi. Alla fine Oriana ha evitato di tagliare il montepremi per non far torto ai coinquilini.

La decisione di Oriana Marzoli dopo lo sfogo di Daniele

Daniele Dal Moro non l’ha presa bene e si è sfogato: “Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana? Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco”. Poi ancora, sbattendo sulla porta: “Amore ti amo! Spacco tutto te lo giuro“. Alla fine non se n’è fatto nulla. Come se non bastasse Daniele ha attaccato il GF spagnolo su Instagram. Poi è arrivata la decisione clamorosa di Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli è entrata in confessionale e non ne è più uscita. Poco dopo la regia ha fatto sapere: “Oriana ha abbandonato il gioco“. Gli altri concorrenti sono rimasti esterrefatti per questa decisione choc. Ma d’altra parte la modella lo aveva fatto capire: “Mentre tornavo da Madrid – aveva spiegato dopo una delle rotture con Daniele – dove ero stata per una campagna pubblicitaria, però, ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele. Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato”.

“Se mi vuole bene – le parole di Oriana in questa incredibile soap opera – deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra”.

