Al Grande Fratello spunta Daniele Dal Moro ed è show. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7, edizione criticata dal pubblico, dall’amministratore di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e dal conduttore Alfonso Signorini, era stato squalificato per linguaggio volgare e atteggiamenti irruenti e irrispettosi tenuti la notte prima della squalifica. Un decisione che al vippone non è mai andata giù e per questo motivo sui social si è spesso lasciato andare a feroci critiche.

“Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti – aveva affermato su Twitch Daniele Dal Moro poco dopo la squalifica -. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta. Però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire”. Durante la puntata di Verissimo Alfonso Signorini si è lamentato del cast della scorsa edizione del Grande Fratello e proprio in quei momenti, sui social di Daniele Dal Moro, è comparsa la frase: “Infame pelato”.

Daniele Dal Moro, furia al Grande Fratello spagnolo

Insulto che palesemente era indirizzato al conduttore. E se quest’anno il trash è bandito dal Grande Fratello, lo stesso non si può dire per l’edizione spagnola a cui sta partecipando Oriana Marzoli. L’influencer ed ex concorrente del GF Vip 7 è stata chiamata per far parte della nuova edizione del Grande Hermano e ovviamente non poteva mancare un’incursione del suo fidanzato Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e dopo numerosi tira e molla ora stanno insieme.

L’ex vippone è stato invitato per poter vedere la fidanzata ma a una condizione: per vedere il fidanzato Oriana Marzoli avrebbe dovuto decurtare 13mila euro dal montepremi e ovviamente, anche per rispetto degli altri, ha rifiutato. Daniele Dal Moro si è infuriato con la produzione perché ha trovato ingiusto il ricatto e gli è scappata anche una bestemmia: “Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?“. “Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco“.

Oriana: "Amore"

Daniele: "Amore ti amo"

Oriana: "Ti amo, amo aspettami ti prego"



Poco dopo Daniele Dal Moro si è messo fuori dalla porta e ha iniziato a gridare e minacciare di chiamare la polizia: “Amore ti amo! Spacco tutto te lo giuro“. A spiegare la situazione ci ha pensato anche Alex Caniggia: “Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi“.