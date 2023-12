Non è un momento facilissimo per Varrese al Grande Fratello, infatti alla luce degli ultimi avvenimenti nella casa con Beatrice è partita la caccia nei suoi confronti. Anche dall’esterno del programma sono stati lanciati attacchi improvvisi contro l’attore, che dovrà necessariamente difendersi quando verrà messo al corrente della situazione. Ora due persone che conoscono molto bene le dinamiche del reality show hanno preso la parola.

E attraverso il social network X hanno puntato il dito contro Varrese. Al Grande Fratello si è reso protagonista di invettive nei confronti dell’attrice, ha anche imitato uno schiaffo facendo imbestialire il pubblico. C’è chi ha chiesto la sua immediata esclusione dalla trasmissione, ma allo stato attuale non sembrano esserci verifiche degli autori per partorire l’eventuale squalifica. Ma due ex gieffini hanno perso la pazienza e hanno anche postato un video emblematico.

Varrese, fuori dal Grande Fratello l’attacco da due ex gieffini

Quindi, Varrese non è amato da due ex concorrenti del Grande Fratello. Hanno deciso di rompere il silenzio su X, corredando il loro messaggio con un filmato. Uno dei due ha anche fatto i complimenti a Beatrice: “Posso affermare che a parer mio Beatrice sia veramente la più rilevante di questa edizione. La personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire ‘erotica’! Forza Bea!”. Mentre Massimiliano è stato attaccato duramente.

Il primo a contestare Varrese per i suoi atteggiamenti negativi verso Bea è stato Marco Bellavia: “Quando è troppo è troppo. Sono mesi che sto signore, che si vanta di essere un guru, usa violenza verbale, psicologica nei confronti di Bea. Il troppo stroppia sempre! Anche se ‘Bea non ha bisogno veramente di nulla è una giocatrice pazzesca’ in sto periodo poi?”. E l’altro a prendere le distanze da Massimiliano è stato Alex Belli.

È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo!! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!! Fly DOWN man!!#gf #grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/Kciu7EqHzq — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 10, 2023

Quando è troppo è troppo.Sono mesi che sto signore,che si vanta di essere un "guru",🤦usa violenza verbale,psicologica nei confronti di Bea #grandefratello il troppo stroppia sempre! Anche se"Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca…"In sto periodo poi? pic.twitter.com/XQGqGVHPO6 — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 10, 2023

Alex ha invece scritto: “Troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori luogo!! Ci vorrebbe un bell’uomo alfa per farlo tornare con i piedi per terra!!”. Vedremo se i loro commenti saranno letti direttamente davanti a Varrese.