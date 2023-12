“Varrese è un pazzo!”. Grande Fratello, il racconto choc di Beatrice su Massimiliano. È la stessa Luzzi a raccontare tutto a favor di telecamera. La famosa attrice ha voluto condividere con Fiordaliso questo episodio che sembra averle creato non pochi malumori. Tutto è successo dopo che Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese, ha dichiarato sui social cosa ne pensa di Beatrice Luzzi. La donna ha raccontato che si trova perfettamente in linea con il pensiero dell’attuale concorrente del Grande Fratello.

>> “Torna subito in casa!”. Grande Fratello, il concorrente esce dalla porta e dalla regia cominciano a urlare

La Melis ha raccontato riguardo Beatrice: “Intanto è un piacere ascoltarla, perché ha una dialettica che in quel contesto è musica per le mie orecchie, tratta o almeno cerca di trattare argomenti interessanti, non si tira indietro di fronte a nulla. Prende sempre posizione e dice sempre quello che pensa anche a costo di diventare scomoda”.





“Varrese è un pazzo!”. Grande Fratello, il racconto choc di Beatrice

E ancora la donna: “Sbaglia a volte perché è un essere umano, come tutti, ma è libera. E questa libertà in una donna in quel tipo di programma in questo momento storico è profondamente importante. Siamo molto simili e sono convinta che Massimiliano conoscendomi sappia perfettamente che mi piace. Spero davvero finito il GF di fare una serata con lei perché abbiamo lo stesso stile”.

Dopo aver saputo di questi apprezzamenti, Beatrice Luzzi ha detto di voler cenare una volta con Valentina. Tuttavia Varrese non l’ha presa benissimo e ha perso la pazienza con la collega, svegliando tutti. La donna ha raccontato a Fiordaliso: “Max ieri ha svegliato tutti in camera: l’hai sentito?”.

Stanotte Beatrice è andata in cucina dove c'era Max e ha detto che non vede l'ora quando uscirà di andare a cena con Vale (la ex di M) e poi se ne andata. Lui è impazzito ed è andato in camera da letto urlando e svegliando tutti.

Lei ha deciso di farlo scoppiare #GrandeFratello pic.twitter.com/Y4HO9b07VW — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 10, 2023

Poi dice Beatrice Luzzi: “In confessionale mi hanno chiesto di Valentina perché ha scritto dei messaggi pazzeschi. Uscendo ho detto a lui che non vedevo l’ora di andare a cena con lei e me ne sono andata. Questo pazzo mi ha raggiunto urlando in camera ed ha svegliato tutti, compreso il povero Federico. Mi ha detto: ‘Roscia, quando dici queste cose poi devi restare’. Fiorda, ti prego di aprire gli occhi”.

Leggi anche: “Perla e Greta parlano”. Grande Fratello, scoperte dopo l’uscita di Mirko: “Davvero tutto questo?”