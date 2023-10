Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, storia (di una rottura) infinita. Dopo la puntata di Verissimo di sabato scorso in cui lei ha raccontato di aver parlato con l’ex di Basciano, la stessa con la quale il fidanzato l’avrebbe tradita, questa settimana sono entrambi ospiti di Silvia Toffanin. Ovviamente in due puntate diverse. Basciano, che dopo l’intervista bomba della ex aveva messo in mezzo il suo avvocato, avrà quindi la possibilità di dare la sua versione dei fatti. Sophie aveva parlato infatti di tradimento pesante con una donna che “trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante”.

A Verissimo aveva spiegato di aver ricevuto un messaggio da questa presunta donna immortalata anche in aeroporto con lui che le aveva rivelato: “‘Sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”. Ma chi sarebbe questa presunta amante di Alessandro Basciano?

Chi è la presunta amante di Alessandro Basciano

A una settimana dal chiacchiericcio e a poco dalla nuova ospitata di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Verissimo, Alessandro Rosica, conosciuto come l’Investigatore Social”, ha rivelato il nome della presunta amante di lui. Si tratterebbe di Luzma Cabello, modella ed ex tentatrice di Temptation Island in Spagna.

Bionda, esattamente come la donna paparazzata con il dj in un aeroporto, Luzma Cabello sarebbe l’ex di Basciano che ha mandato le prove dei tradimenti a Sophie Codegoni, stando a quanto rivela Rosica. Ha 29 anni, è di origine arabe e come detto è una cantante e modella spagnola che ha partecipato come tentatrice di Temptation Island in Spagna.

Su Instagram la presunta amante di Alessandro Basciano è seguita da oltre 211mila follower a cui regala numerosi scatti di sé. Tra le story in evidenza anche la cartella “Ibiza 2023”, viaggio nel quale avrebbe trascorso del tempo con l’ex di Sophie Codegoni e papà della piccola Celine Blue.