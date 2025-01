Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo è in fermento a causa delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha reso pubblici presunti tradimenti da parte del rapper, sia prima che durante il matrimonio con l’imprenditrice digitale. La conferma di queste indiscrezioni è arrivata direttamente da Chiara Ferragni, che nella serata di ieri ha pubblicato un post su Instagram ammettendo quanto accaduto.

Al centro della vicenda sono finiti anche altri protagonisti: Angelica Montini, indicata come la presunta amante di Fedez, e Romano Bindi, ex fidanzato della giovane, soprannominato da Fabrizio Corona “tortino”. Anche il programma televisivo Pomeriggio 5 si è occupato della vicenda. Durante la diretta, la conduttrice Myrta Merlino ha annunciato di aver ottenuto in esclusiva alcune dichiarazioni da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez e ha svelato un retroscena su Fedez e il padre di Angelica.

“Te lo sei sc***”. Fabrizio Corona svela il nome del presunto amante di Chiara Ferragni





Fedez e il padre di Angelica Montini insieme in un video del 2021

La donna, in un commento su Instagram, aveva scritto parole enigmatiche: “È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”. A pomeriggio 5 è stato mostrato anche un video in cui si vedono Fedez e il padre di Angelica Montini giocare a basket. “C’è un pregresso sul padre di lei. Abbiamo incrociato alcune informazioni. – ha raccontato un inviato di Pomerigigo 5 – C’è una vacanza in Sardegna, il 4 agosto 2021. Abbiamo visto un video molto interessante dalla pagina Facebook di una squadra di Basket milanese, l’Alcione Milano. Non solo un video, c’è anche una foto che immortala questa giornata, questa immagine è stata pubblicata anche da Chiara Ferragni ed è ancora sul suo profilo”.

“Marcello Montini è il presidente di una squadra di basket e quel giorno era con Fedez. Pare che il papà abbia invitato Fedez in barca insieme alla moglie Chiara Ferragni e i figli e tutti insieme hanno fatto una partita a basket. Si vede il papà di Angelica che gioca e si diverte con Fedez. La barca era lontano dalla costa a Porto Cervo, non si sa se Angelica fosse a bordo, ma c’era Chiara innamoratissima di Fedez. In quei giorni Fedez aveva già una storia con Angelica”, dice ancora l’inviato.

Il padre di #AngelicaMontini avrebbe invitato #Fedez e #ChiaraFerragni in barca a Porto Cervo



Le immagini della vacanza nell'estate 2021 a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/k0qjIsAUPJ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 30, 2025

E ancora: “Se Fedez frequentava il papà di questa ragazza anche per affari? Abbiamo cercato di indagare su questo, ma non abbiamo trovato al momento prove certe. Il papà è presidente dell’Alcione calcio, Fedez è stato vicino a questa squadra, ha anche giocato con alcuni giocatori di questa squadra“.