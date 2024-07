Migliaia di persone in fila in attesa del suo arrivo. Sono scene viste e riviste in occasione di un concerto, di una presentazione di un film, del pre o post partita di una squadra di calcio o di qualche altro sport, ma certo non per una persona che fa un lavoro comune. Il video è stato pubblicato sui social ed è stato registrato a Palermo, dove migliaia di persone accalcate hanno atteso Carmen Fiorito, conosciuta ai più con il nome di NewMartina.

I fan hanno iniziato a radunarsi già dalle 12:30, nonostante l’inaugurazione fosse prevista per le 16:00, con le immagini della lunga coda e dell’entusiasmo dei presenti rapidamente diventate virali sui social, suscitando commenti ironici, ma anche non poche critiche. Martina è il nome del negozio di telefonia di famiglia; nel 2022 ha avuto un fatturato aziendale di circa 1,2 milioni di euro, mentre nel 2023 è arrivata tra i 3 e 4 milioni di euro. Della sua vita privata si sa poco, ha un fratello piccolo ma non si sa se è single o fidanzata.

“Wanna Marchi diceva i coglioni vanno inculat“, “Ma io che cazzo ho studiato a fare”, “Ditemi che è una puntata di black mirror”. E ancora: “Ma il problema è la gente non lei”, “Pellicole comprate su shein a 60 centesimi e rivendute a un minimo di 10 euro! Lei sfrutta solo l’ignoranza della gente e fa bene!”, “Che paese di min**”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al video pubblicato dalla pagina social Trash Italiano in cui si vede la folla attendere la giovane per l’apertura del nuovo store.

“Che poi povera lei non ha fatto niente di male, anzi.. lavorando con la sua famiglia ha avuto l’idea magari di integrare i social.. ma …. La gente ? Tutt’apposto?”, si legge ancora. Per chi non lo sapesse, infatti, New Martina è diventata famosissima online, conquistando milioni di followers, semplicemente perché applica delle pellicole sugli schermi degli smartphone e vende delle cover.

Filmandosi mentre applica cover su un cellulare, Carmen Fiorito, nata a Napoli nel 1999, ha costruito un impero e nel giorno dell’apertura del suo store a Palermo erano in quattromila ad attenderla. Urla, selfie, autografi richiesti alla giovane che sui social conta un numero a dir poco esagerato di follower: 8 milioni su TikTok e Instagram.