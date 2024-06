Giorno dopo giorno escono fuori notizie su Kate Middleton, infatti da quando a marzo ha annunciato di avere il cancro, si è detto di tutto sulla sua salute. L’ultimo aggiornamento di queste ore farebbe preoccupare non poco i sudditi, infatti se venissero confermate le indiscrezioni, in tanti sarebbero molto tristi. Ma inevitabilmente bisognerebbe accettare quanto successo.

Kate Middleton non si è vista più pubblicamente dalla scoperta del cancro e ora la sua salute è tornata a creare angosce a coloro che adorano la principessa del Galles. Il marito William le è sempre al suo fianco, anche per aiutarla con i figli, ma nessuno si aspetterebbe di ascoltare una simile comunicazione. Eppure c’è chi ha già anticipato qualcosa di negativo.

Kate Middleton e il cancro, l’ultima notizia sulla sua salute preoccupa

Purtroppo per Kate Middleton le conseguenze del cancro si sono fatte sentire enormemente sulla sua salute. E tuttora darebbero non pochi grattacapi. Si è vociferato nei giorni scorsi della perdita di 15 chili da parte della principessa del Galles, che avrebbe difficoltà anche a compiere banali attività come andare in bagno e camminare da sola. Ora una fonte ha fornito un ulteriore dettaglio preoccupante.

Ecco cosa ha rivelato una fonte a Us Weekly, in relazione a quanto starebbe vivendo Kate: “Potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Sta rivalutando cosa potrà affrontare al suo ritorno”. Quindi, non potremmo più vederla presenziare negli impegni pubblici come accadeva in passato, anche se da Kensington Palace non sono arrivate conferme.

Fino a fine anno Kate Middleton potrebbe comunque non riapparire in pubblico, rinviando questa ipotesi all’inizio del 2025, quando spera che le cose possano andare meglio.