Un messaggio di vicinanza e di forza in un momento terribile. Come sappiamo la coppia reale sta vivendo mesi molto difficili a causa della malattia di Kate Middleton, colpita a inizio anno da un non specificato tumore e a causa del quale si è sottoposta a un intervento chirurgico. L’annuncio della malattia è arrivato poco prima di Pasqua con un video messaggio pubblicato al telegiornale della sera della BBC e dai canali ufficiali della famiglia reale.

In un momento così difficile, però, i due non dimenticano il loro ruolo istituzionale e di vicinanza con i loro sudditi. Qualche mese fa, William ha fatto visita ai finalisti del Premio Earthshot e un ente di beneficenza che aiuta persone con problemi di salute mentale. Proprio in occasione della visita, durante una sosta in James’ Place Newcastle, l’erede al trono aveva parlato per la prima volta della salute della moglie. “Va tutto bene, grazie. Sì, stiamo bene”, aveva detto.

Rob Burrow, ex giocatore di rugby morto a 41 anni: il messaggio di William e Kate

Nonostante i problemi di salute, Kate e William continuano a essere vicini al loro ‘popolo’ e proprio in queste ore hanno voluto pubblicare una lettera alla famiglia di Rob Burrow, ex giocatore di rugby. “Una grande leggenda del rugby, Rob aveva un cuore enorme, ci ha insegnato che in un mondo pieno di avversità dobbiamo osare e sognare”, hanno scritto i principi del Galles su Instagram. “Io e Catherine mandiamo il nostro affetto a Lindsey, Jackson, Maya e Macy”, ha scritto William.

Una morte che ha lasciato tutti attoniti. Rob Burrow, ex star dei Leeds Rhinos, aveva chiesto alla BBC di pubblicare un suo video dopo la sua scomparsa. L’atleta è morto domenica all’età di 41 anni e nel video ha detto che spera che un giorno ci sia una cura per la condizione degenerativa. “Il mio messaggio per te è che qualunque sia la tua battaglia personale, sii coraggioso e affrontala. In un mondo pieno di avversità dobbiamo ancora osare sognare”, ha detto.

L’atleta stava combattendo da ben cinque anni contro la malattia del motoneurone, sindrome che colpisce i neuroni, provocandone la degenerazione, patologia per cui purtroppo non c’è ancora nessun tipo di cura.