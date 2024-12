Hanno abituato a colpi di scena, e pura stavolta il principe Harry e la moglie Meghan Markle non sono stati da meno decidendo di pubblicare la foto dei due figli Archie e Lilibet, di 5 e 3 anni, e i loro cani. Solo pochi mesi fa si era parlato, ancora una volta (per l’ennesima volta), di una crisi tra la coppia. Un insider, Phil Dampier, aveva parlato al Daily Mail del malessere del principe appena pochi mesi fa.

“A volte Harry si sente come un pezzo di ricambio e spesso sembra infelice quando esce con Meghan agli eventi in California. Penso che abbia raggiunto un punto in cui vuole di più per sé. Ha compiuto 40 anni e deve chiedersi cosa gli riserva il futuro”. E non era finito qui, Dampier si era spinto oltre.





Principe Harry e Meghan, le nuove foto di Archie e Lilibet

“Penso che sia disperato nel tentativo di trovare un nuovo significato alla sua vita e questo sembra implicare un maggiore impegno personale. Vuole chiaramente trovare delle cause in cui impegnarsi e dare uno scopo alla sua vita”. Dampier ave a anche affermato che Meghan Markle “non vuole tornare” nel Regno Unito. A guardarli ora, tuttavia, tutte queste parole sembrano avere poco senso.

Per pubblicare la foto dei figli Harry e Meghan Markle hanno scelto la consueta foto di Natale per la quale, stavolta, è stato scelto un collage che riprende momenti di quotidianità. Archie e Lilibet sono riconoscibili solo per i capelli rossi, un tratto distintivo che li lega al papà. Ma per il resto, la privacy dei bambini è una prerogativa alla quale Harry e Meghan hanno da sempre deciso di non rinunciare.

Rifilando un altro schiaffo all’etichetta de Royal, in che senso? William con la moglie Kate che hanno sempre mostrato i loro tre figli in viso, come prassi della famiglia reale. Harry e Meghan Markle, invece, vogliono per i figli una vita il più lontano possibile dai flash, rompendo il protocollo.