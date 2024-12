Cosa ci riserva questo Natale 2024? Anche quest’anno siamo arrivati alle tanto attese feste natalizie, momento da trascorrere in famiglia, in relax e, si spera, in serenità. Ma cosa dice l’oroscopo? Ada Alberti a “Mattino 5 News” ha dato le sue previsioni astrologiche proprio per la settimana che va dal 23 al 29 dicembre.

Durante la puntata del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi l’esperta ha rivelato cosa c’è in serbo per i vari segni zodiacali. Amore, lavoro, amici e tanto altro, ecco cosa dicono le stelle per questa settimana ricca di incontri, momenti di raccoglimento e…

La settimana 23-29 dicembre per i diversi segni zodiacali

L’Ariete, segno di fuoco, avrà una settimana intensa, con importanti opportunità professionali. È necessario, però, restare concentrati sui propri obiettivi. L’esperta di previsioni astrologiche sostiene che, nonostante qualche ostacolo iniziale, i risultati arriveranno, in particolare per chi fa lavori di squadra. Già da martedì le relazioni sociali porteranno nuove e stimolanti connessioni.

Per il Toro, invece, sono in arrivo spontanei cambiamenti emotivi. Ci sarà un cammino che potrà arricchire a patto di non ignorare le proprie sensazioni. Lato amore potrebbero esserci sorprese, specialmente nel giorno di Natale, con momenti di intimità previsti per il weekend. Gli amici e la famiglia sempre sugli scudi, di supporto in diverse occasioni.

Settimana di freschezza e positività per il Cancro. Le sfide quotidiane potrebbero sembrare più semplici, grazie all’energia astrale favorevole. Naturalmente questa è un’occasione da sfruttare, anche per dedicarsi alle proprie passioni e hobby, che consentono spesso di ritrovare equilibrio e serenità. Bene anche le relazioni con possibilità di creare legami che porteranno gioia e soddisfazione.

Novità interessanti anche per i Gemelli che vivranno una vera e propria rivoluzione comunicativa. È questo il momento giusto per esprimere i propri pensieri senza filtri. I nati sotto il segno del Leone, invece, faranno bene a focalizzarsi sulla carriera: c’è la possibilità di ottenere un riconoscimento importante da parte di superiori e colleghi.

