Ormai ci siamo, infatti il Natale è alle porte ed è arrivato il momento di leggere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ha fatto la sua classifica sui segni nella settimana tra il 23 e il 29 dicembre, dunque per qualcuno andrà meglio mentre per altri un po’ meno. Al 12esimo posto abbiamo il Sagittario, con la speranza che il weekend sia favorito con la Luna nel segno. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, c’è GIove in opposizione e serviranno quindi relax e vacanze.

L’oroscopo di Paolo Fox per il Natale si è poi spostato sull’Ariete (11esimo), che avrà una situazione particolare perché sarete impetuosi e vicini allo scontro. Avrete di fronte persone che mal sopportate e il relax è primario. Al decimo posto i Gemelli, che avranno il timore di annoiarsi durante le festività per la troppa staticità. La creatività è sempre al primo posto, ma fortunatamente per voi dopo l’8 gennaio dovrebbero esserci prospettive interessanti per alcuni progetti.

Paolo Fox, l’oroscopo per il Natale segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox in vista del Natale ha poi coinvolto la Bilancia, in nona posizione, che avrà delle malinconie e si domanderà come sarà il 2025. Ma sono previste delle novità e chi ha avuto qualche esperienza negativa avrà un bel recupero, grazie al suo coraggio. Ottavo il Leone, impetuoso come l’Ariete, e dunque occorrerà essere diplomatici e attenti a non errare. L’anno sarà di successo e sarà fondamentale una pausa di riflessione, ma ci sarà qualcuno arrabbiato.

