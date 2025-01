Tempo sempre di oroscopo per questo inizio di 2025. Per capire come andrà quest’anno vi riportiamo ciò che ha detto Simon & The Stars, che ha riferito tutto durante la serata della Lotteria Italia di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il primo segno nominato è stato il Leone, che dopo due anni non buoni è pronto a stupire positivamente con un progetto passato che sarà rivoluzionaro per il futuro.

Ad inizio anno ci saranno i primi miglioramenti, poi in primavera le occasioni da sfruttare. Si tornerà a studiare e a riprendere i progetti sospesi. L’oroscopo 2025 di Simon & The Stars è poi proseguito col Sagittario, infatti quest’anno sarà di riconquista e si potranno riprendere cose che sono state tolte in passato. Si potrà tornare a viaggiare e avrete primi passi di autonomia con soddisfazioni in ambito lavorativo. Per chi vorrà diventare genitore la primavera sarà l’occasione giusta.

Oroscopo 2025 di Simon & The Stars durante la Lottera Italia

L’oroscopo 2025 di Simon & The Stars è continuato con la Bilancia, che sarà in un’area di limbo, ma senza spaventare gli amici. Da febbraio ci saranno ottimi risultati inaspettati, in generale l’anno sarà comunque importante. Passando al Capricorno, sarà un anno importante perché vi rimette in mano il timore di alcune scelte. Vi avvicinerete alla vetta molto di più di quanto fatto negli ultimi 15 anni e ci saranno delle missioni da compiere. Sarete consapevoli di lasciarvi andare e di non mettere troppo impegno in cosed non giuste.

Poi abbiamo il Toro, che nel 2025 dovrà affrontare la prova del nove per rimettervi a posto. Nei primi mesi le finanze saranno aggiustate, poi a giugno Giove vi aiuterà. Dalla metà dell’anno ci sarà una rinascita e si faranno cose nuove.

