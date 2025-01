Il 2025 porta con sé un nuovo sguardo sull’universo sentimentale e sessuale grazie all’astrologa Ada Alberti, che nel suo libro “Sesso e amore dei dodici segni zodiacali” esplora in modo originale e spiritoso i comportamenti amorosi ed erotici di ogni segno. Attraverso le sue osservazioni, l’autrice disegna un affresco intrigante e talvolta provocatorio dello Zodiaco, accompagnando il lettore in un viaggio tra desideri, pulsioni e affinità sentimentali.

Per chi crede nell’astrologia e per i semplici curiosi, il libro di Ada Alberti rappresenta una guida frizzante e ironica per esplorare il lato passionale dello Zodiaco. Tra intuizioni e riflessioni, svela le chiavi per navigare nei sentimenti con leggerezza, comprensione e, perché no, un pizzico di audacia.

>> “L’anno va alla grande per voi”. Oroscopo 2025 Branko: i segni più fortunati e a chi va malissimo





Ada Alberti non si limita a tracciare profili erotici, ma offre anche una lettura psicologica di uomini e donne influenzati dal proprio segno zodiacale e dall’ascendente. Nel libro, dedicato al marito Franco Oppini, l’autrice spiega come riconoscere le dinamiche amorose e sessuali di ogni segno, fornendo uno strumento per comprendere meglio il partner.

La prefazione, scritta dal celebre regista Tinto Brass, sottolinea l’utilità del libro come “vademecum amoroso per sedurre con successo e divertirsi senza tabù”. Secondo Brass, il volume aiuta a trasformare la bellezza in incantesimo, evitando errori e paure.

Ariete: “Sessualmente istintivo, quasi primitivo”. Gli Arieti vivono l’amore con slancio e intensità, prediligendo relazioni brevi e travolgenti. Toro: l’erotismo per i nati sotto questo segno si esprime con vivacità e autenticità. “I piaceri del sesso si intrecciano con quelli della tavola”, rendendo il Toro un amante sensuale e passionale.

Gemelli: gli uomini di questo segno sono definiti “eterni Peter Pan”, amano l’avventura e la malizia. Guardare ed essere guardati li esalta, purché tutto avvenga con equilibrio. Cancro: contrariamente alla credenza popolare, “il Cancro non è affamato di sesso, ma lo vede come un mezzo per assicurarsi il partner”. Sentimentale e strategico, si lega profondamente.

Per scoprire gli altri segni clicca su Successiva