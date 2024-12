Ogni anno, al suo arrivo, milioni di italiani si rifugiano nelle stelle per scoprire cosa li attende nei mesi a venire. L’oroscopo, per molti, è una guida che orienta le scelte più importanti della vita. C’è chi ci crede e chi si diverte a leggere le previsioni, ma in ogni caso, la curiosità per l’astrologia è una costante nella cultura italiana. Con l’inizio del 2025, le stelle promettono grandi cambiamenti e opportunità per tutti i segni. Come ogni fine anno, Branko ha pubblicato il suo oroscopo per il nuovo anno.

Vediamo le previsioni per ogni segno zodiacale e come andranno amore, lavoro, fortuna e salute secondo uno dei più importanti astrologi italiani. Iniziamo con l’Ariete. L’inizio dell’anno potrebbe essere un po’ più tranquillo, dato che Marte sarà in Cancro per i primi due mesi, ma non temere: a partire da febbraio, con l’ingresso di Venere nel segno, l’atmosfera cambierà in meglio. La tua naturale vitalità e passione ti accompagneranno per tutto il 2025. Nel lavoro e nelle relazioni, non avrai tempo per annoiarti, anzi, nuovi incontri ed emozioni saranno all’ordine del giorno. L’energia sarà al massimo, e le stelle ti favoriranno soprattutto nei mesi di febbraio, agosto e novembre. I segni più affini a te saranno Gemelli, Leone, Acquario e Sagittario.

Oroscopo 2025 di Branko

Toro. Il 2025 sarà un anno in cui l’amore prenderà il sopravvento, con un focus maggiore sulle emozioni e la spiritualità. Sarà un periodo di crescita interiore, che ti spingerà a riflettere su nuove possibilità, incluso il matrimonio o una relazione più profonda. Professionale e intellettualmente, il lavoro si rivelerà soddisfacente, ma sentirai anche il bisogno di evadere dalla routine cittadina, magari esplorando nuove destinazioni naturali. I mesi più favorevoli saranno marzo, settembre e dicembre, con Venere che sarà il tuo pianeta guida. Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci saranno i segni amici.

Gemelli. Il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti. Grazie all’influenza positiva di Giove e al passaggio di Nettuno in Ariete, sarà il momento giusto per lasciarti alle spalle tutto ciò che non ti serve più. Sarà un anno decisivo per concretizzare i tuoi sogni e fare chiarezza nel tuo cammino. Sarai pieno di ingegno e intuito, pronto a lanciarti in nuove avventure. I mesi più favorevoli per te saranno gennaio, aprile, giugno, luglio e ottobre, e potrai contare sull’aiuto dei segni di Leone, Bilancia, Acquario e Ariete.

Cancro. Nel 2025 avrai voglia di esplorare e scoprire nuove realtà, sia nel lavoro che in amore. Probabilmente, riuscirai a chiudere una partita importante in ambito professionale, ma dovrai anche prendere decisioni decisive nella sfera sentimentale. Saranno mesi intensi, tra riflessioni e azioni concrete, ma la tua forza interiore ti permetterà di affrontare qualsiasi difficoltà. L’anno vedrà anche un ritorno al legame familiare e un desiderio di maggiore serenità domestica. I mesi ideali per te saranno febbraio, maggio, luglio e novembre. Paesi da visitare? Olanda, Scozia, Nuova Zelanda e Africa.

Leone. Sei nato per brillare e il 2025 sarà l’anno giusto per esprimere la tua creatività e confermare la tua posizione nel mondo. Professionale e affettivo, l’anno sarà segnato da importanti successi e soddisfazioni, grazie anche al favore di Giove. In amore, potrai finalmente liberarti di ciò che non ti fa più felice e dare spazio a nuovi amori o, perché no, anche a un matrimonio. Marzo, giugno, ottobre e dicembre saranno i mesi più favorevoli, con il supporto di Bilancia, Sagittario, Ariete e Gemelli.

