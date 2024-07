Oroscopo luglio 2024, questo mese vedrà Mercurio, il pianeta del pensiero, spostarsi quasi subito dal segno del Cancro a quello del Leone, per arrivare, verso fine mese, nel segno della Vergine. Venere inizia il suo percorso più dolce in Cancro, e poi passa nel segno del Leone. Questo significa che nel corso del mese di luglio, potremmo vedere due facce dell’amore molto diverse.

Il pianeta Marte, invece, si troverà per quasi tutto il mese nel segno del Toro, dal quale sarà pratico, risoluto, ma non aggressivo, per spostarsi poi, il 21, nel segno dei Gemelli, portando tante energie vitali. Vediamo cosa dice l’oroscopo a cura di Branko per scoprire cosa ti riservano le stelle. Le previsioni astrologiche di luglio per ogni segno zodiacale. Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna.





Oroscopo luglio 2024 di Branko

ARIETE – Mercurio avrà anche creato problemi nei rapporti quotidiani ma ha saputo stimolarvi positivamente: in pochi giorni avete assunto nuovi atteggiamenti mentali, nuovi modi di parlare e di ascoltare. Ora dovete imporre questo nuovo Ariete pure in famiglia, amicizie, amore. Anche se Mercurio prende un meraviglioso aspetto dal Leone e vi seguirà positivamente sino a fine settembre, ricordate che siamo ancora nella stagione del Cancro, prudenza è sempre necessaria. Se volete potete mettere da parte un discreto profitto oggi stesso, ma sarebbe meglio vivere finalmente un amore estivo appassionato. Branko prevede tantissime relazioni interpersonali e novità lavorative importanti

TORO – Luna di luglio nel segno fino al 2 pomeriggio, sfruttate i suoi positivi raggi perché si intrecciano ancora con Mercurio in Cancro, Venere e Sole. Potete fare un buon affare, puntate però su un grande affare. Chiarite questioni come tasse, pagamenti e riscossioni, domani Mercurio sarà in Leone e brucerà qualche sostanza. Il vostro amore comincia a entrare nel vivo, Venere suggerisce alle donne meno parole e più sesso; Marte dice agli uomini Toro – più sesso, meno affari. Previste anche noiose riunioni.

GEMELLI – Mercurio in Cancro sembra statico, ma non è così, perché è in previsione una manovra professionale e finanziaria, che potrete intraprendere già domani pomeriggio. La a Luna è nel vostro segno, in contatto diretto con Giove e con lo stesso Mercurio che nel frattempo sarà in Leone, segno presente nella vostra vita, anche in veste amorosa e coniugale. Guardatevi solo dai vostri scatti di insofferenza, rischiate di cadere e di farvi male fisicamente. Sarà un luglio decisamente diverso dagli altri mesi.

LEONE – Luglio, in onore del grande Giulio Cesare, nato proprio in questo periodo è famoso perché chi di luglio nasce, ha il regno nelle fasce. Questo mese possiede alcuni tesori che non dovrete perdere per nessuna ragione e sarà nostra premura avvertirvi in tempo quando vedremo transiti speciali per voi. Bollenti spiriti per il Leone per cui il uovo e inedito transito di Plutone segnala tensioni nelle relazioni personali strette, avrete pure dei nemici, ma la buona notizia è che saranno riconoscibili.

VERGINE – Luna favorevole, il nuovo mese nasce con un contatto importante per il lavoro e per gli affari, cercate di recuperare la mancanza di guadagni in primavera. Tenete presente che oggi Mercurio è ancora diretto dal Cancro, domani invece sarà in Leone un po’ lento nei vostri riguardi, ma assolutamente non negativo. C’è Urano favorevole per incontri fuori dal comune, ottimo per combinare business ma anche molto intrigante per quanto riguarda incontri amorosi. Pure Marte e Venere sono esperti di seduzioni.

BILANCIA – Tensioni nell’ambiente meno forti dei giorni scorsi, ma Mercurio è ancora impegnativo per i rapporti di lavoro, collaborazioni, soprattutto nei confronti delle autorità, che sono utili per portare avanti la vostra carriera. Per la Bilancia sarà il tempo di liberarsi un pò dalla pigrizia, ma questo fattore non sarà per voi un problema soprattutto per l’eros e l’amore dove vi lascerete trascinare in maniera abbondante. La vena creativa proseguirà per parecchi mesi, non createvi pensieri inutili. L’amore vi porterà sempre più in alto, siete indispensabili in famiglia. Occhio alla digestione, andate di tisane.

