Le condizioni di salute di Kate Middleton continuano a preoccupare i sudditi inglesi. Come sta veramente la moglie del principe William? Come procede la sua terapia contro il cancro? La famiglia reale ha mantenuto un rigoroso riserbo intorno alla principessa del Galles, ma adesso Kensington Palace è stato costretto a rompere il silenzio.

Da alcuni giorni sui social media circolano notizie particolarmente allarmanti su Kate Middleton. Si tratta di voci negative secondo le quali, alcuni giorni fa, la moglie di William sarebbe stata costretta a lasciare l’Inghilterra. Queste voci hanno alimentato un vero e proprio mistero sul luogo in cui si trova in questo momento Kate. Le cose stanno veramente così o si tratta di una delle tante illazioni che si sono sentite negli ultimi mesi sulla principessa? Kensington Palace fa chiarezza una volta per tutte.

Leggi anche: “Cosa succede se non ce la fanno”. Kate e Carlo, il commento di Antonio Caprarica sullo scenario choc





“Dove è Kate?”: mistero sempre più fitto sulla principessa. Interviene la famiglia reale

Secondo alcune indiscrezioni, la duchessa di Cambridge avrebbe lasciato Londra per un viaggio all’estero, precisamente in America, dove avrebbe iniziato alcune cure presso una struttura sanitaria specializzata nella cura dei tumori, l’MD Anderson Cancer Center a Houston. Queste voci sarebbero la prova di un aggravamento delle condizioni di Middleton.

La storia “è completamente falsa”, ha risposto adesso Kensington Palace, mettendo a tacere queste ulteriori chiacchiere che rischiano di destabilizzare non solo la moglie di William, ma l’intera famiglia reale per le conseguenze che ne derivano.

Le fonti ufficiali del palazzo non hanno aggiunto ulteriori dettagli. Invece fonti non ufficiali, sentite dalla rivista americana Harper’s Bazaar, hanno aggiunto altri particolari: “Non ci sono informazioni sul ritorno in pubblico della principessa Kate perché l’attenzione in questo momento è al cento per cento sulla sua salute – hanno riferito -. Suggerire che non tornerà al suo ruolo è ingiusto e falso. Conversazioni di questo tipo non si tengono. Quando sarà il momento giusto, riprenderà il suo lavoro”, hanno concluso.

Nel frattempo, il principe William ha preso parte a diversi eventi pubblici da solo, inclusa una recente visita a un ospedale pediatrico a Londra, dove ha sottolineato l’importanza della ricerca medica e ha espresso gratitudine per il lavoro instancabile degli operatori sanitari.