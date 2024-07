Quando la sua vita è finita nel tunnel dell’Alma, Lady Diana, all’anagrafe Diana Spencer, aveva solo 36 anni. Era il 1997, la sera del 31 agosto e il destino ha spezzato la sua vita per sempre. Ieri il 1° luglio la principessa dei cuori, madre del principe William ed Harry, avrebbe compiuto 63 anni e sarebbe stata nonna di George, l’erede al trono dopo William, Charlotte, Louis ( i figli di William e Kate Middleton) e di Archie e Lilibet Diana (figli di Harry e Meghan Markle).

La sua vita cambiò drasticamente a soli diciannove anni, quando divenne la promessa sposa di Carlo d’Inghilterra. Una storia che all’inizio sembrava una vera favola, ma che poi, con il passare degli anni è diventata un vero incubo. Come sappiamo, Carlo ha sempre amato l’attuale moglie Camilla, ma non potendola sposare perché divorziata ha dovuto sposare la giovane Diana Spencer.

Lady Diana, Antonio Caprarica svela il segreto della principessa e Carlo

Durante la sua relazione e il matrimonio con il principe Carlo, la principessa è stata la preda preferita del gossip e anche dopo il divorzio, ha continuato a essere una delle protagoniste dei tabloid scandalistici. A metà degli anni ‘90, tutti conoscevano i dettagli della sua vita privata, dagli scandali alle relazioni post-divorzio, come l’ultima con il compagno Dody al Fayed, morto insieme a lei in quella terribile notte a Parigi, all’interno del tunnel dell’Alma. In occasione del compleanno di Diana, ieri la trasmissione Morning News ha dedicato un servizio proprio alla principessa.

Ospite di Dario Maltese l’esperto della famiglia reale Antonio Caprarica, per anni inviato Rai a Londra. Il giornalista ha parlato di Lady Diana e ha svelato un particolare che forse in tanti non conoscevano: “Iniziamo a dire la verità, è stata Diana a sedurre Carlo, si è fatta avanti e l’ha corteggiato e l’ha spinto a dichiararsi. Non so nemmeno se fosse innamorata di lui o dell’idea dell’amore Era molto immatura quando l’ha incontrato. Lei diceva ‘io sono una stupidina’, ma non era vero”.

“Era invece molto ignorante e siccome se ne vergognava tanto si scusava quando si trovava in contesti culturalmente elevanti e diceva ‘sono una stupidina’, ma questo non corrispondeva assolutamente alla verità”, ha rivelato Antonio Caprarica. E ancora un paragone con quella che sarebbe stata la sua nuora, Kate Middleton: “Kate è diversa, lei è una donna molto intelligente, colta, acculturata, che ama la lettura e che ha naturalmente quella empatia che in Diana poteva sorprendere, visto che proveniva da una grande famiglia aristocratica, per Kate invece è normale”.

“Questa infatti è la grande differenza con la suocera, che non ha mai conosciuto. Kate infatti è davvero una della gente comune, normale, una del popolo e la gente la sente così. Quindi per lei è molto più facile essere più vicina al popolo e il popolo in effetti la sente in questi termini – ha rivelato ancora il giornalista – Poi quell’annuncio drammatico della malattia fatto in televisione le ha dato lo stesso status di vittima e di sofferenza che aveva Diana. Anche lei ormai è sulla piattaforma della sofferenza che la innalza molto al di sopra del resto della famiglia reale e lo dimostrano i rating di popolarità”.