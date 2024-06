Un nuovo sondaggio di YouGov sul livello di popolarità dei membri della famiglia reale mostra che il principe Harry e Meghan Markle sono “drammaticamente caduti in disgrazia” presso il pubblico. Ovviamente il crollo dell’indice di gradimento dei Sussex fra i sudditi è iniziato a partire dal loro addio alla famiglia reale nel 2020 e continua a scendere precipitosamente.

Secondo il sondaggio, solo il 31% del pubblico britannico ha affermato di vedere Harry in una luce favorevole e solo il 26% degli intervistati ha espresso risposte positive nei confronti della moglie Meghan Markle. “È il più grande crollo di popolarità nella storia”, ha detto all’Express l’esperta reale Hilary Fordwich. “Per essere stato il più popolare della famiglia reale dopo la regina, Harry è ora appena sopra il principe Andrea”.

Nonostante il crollo la figura dell’ex principe è popolare fuori dalla sua patria natia, dove è spesso impegnato in progetti benefici e di aiuto ai giovani e ai meno sfortunati. Harry, 39 anni, è protagonista di un nuovo video nelle vesti di ambasciatore globale per Scotty’s Little Soldiers, un’organizzazione che sostiene i giovani che hanno perso un genitore nell’esercito.

Nel filmato registrato e condiviso sui social dall’associazione, Harry esorta bambini e ragazzi a esprimere le proprie emozioni, soprattutto nei momenti più difficili e ovviamente ha fatto riferimento alla madre Lady Diana, morta il 31 agosto 1997, quando aveva solo dodici anni. “È così facile da bambino, ti convinci che la persona che hai perso ti vuole triste il più a lungo possibile per dimostrare che le manchi”, dice Harry nel filmato.

🎥We are honoured to share a conversation between our Global Ambassador, the #DukeOfSussex, and our founder, Nikki Scott. They discuss the moment Nikki told her son that his dad had been killed.



WATCH THE INTERVIEW: https://t.co/c2GgJwM6bX#PrinceHarry #ArmedForcesDay pic.twitter.com/bZueu9oYAi