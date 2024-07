Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle si trovano nuovamente al centro di accese polemiche. È emersa adesso una vicenda piuttosto imbarazzante che li coinvolge, mettendoli ancora una volta sotto una luce negativa. Si tratta di un’azione compiuta alle spalle del principe William e Kate Middleton, e della loro famiglia. Ciò ha scatenato immediatamente una ondata di indignazione da parte dell’opinione pubblica, tutta a difesa dell’erede al trono del Regno Unito.

Sembrerebbe che Harry e Meghan abbiano causato un nuovo scandalo. La situazione coinvolge anche altri personaggi famosi, come cantanti e artisti di vario genere, dai quali i duchi di Sussex si aspettavano gesti di sostegno che, però, non sono arrivati. L’atteggiamento di William e quello di Meghan è stato giudicato eccessivo, quasi al limite dell’adulazione.

Harry e Meghan ancora nell’occhio del ciclone, una nuova accusa

La scoperta riguardante Harry e Meghan è avvenuta per coincidenza. Il 21 giugno scorso, il principe William ha portato i figli George e Charlotte a un concerto di Taylor Swift a Wembley. Prima dell’inizio dello spettacolo, l’erede al trono, i due bambini e la popstar hanno scattato un selfie che è diventato virale in breve tempo.

Questo gesto, apparentemente innocuo, ha suscitato molta irritazione in Meghan. Poco tempo prima, infatti, aveva chiesto alla pop star americana di partecipare al suo podcast “Archetypes”, ma la cantante aveva rifiutato.

Di conseguenza, Harry e Meghan sono stati accusati di avere un approccio esageratamente ossequioso verso le celebrità del mondo dello spettacolo. I due sembrano pronti a fare qualsiasi cosa pur di ottenere un selfie con Taylor Swift o altre star di grande fama. Tuttavia, questo loro atteggiamento insistente spesso non porta ai risultati desiderati.

Diversamente, William non ha bisogno di fare richieste; la sua posizione istituzionale attira naturalmente le celebrità, che desiderano farsi fotografare con lui. Questo meccanismo, che favorisce William, è un elemento che infastidisce notevolmente i Sussex.

Invidia, rancori, manovre segrete: le tensioni tra i due fratelli, figli di re Carlo, sembrano dunque destinate a continuare. Le divergenze nei loro atteggiamenti e strategie sociali non fanno che accentuare il divario tra loro. Se queste dinamiche non troveranno una risoluzione, è probabile che i rapporti tra Harry e William restino freddi e distanti, in un momento in cui la famiglia reale avrebbe bisogno di unità.