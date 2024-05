Ha del clamoroso la notizia che sta girando ormai da tempo, ma che in queste ore ha ripreso ancora più vigore. Harry e Meghan Markle parlerebbero infatti con Lady Diana, stando a quanto rivelato dai tabloid del Regno Uniti. Persone che conoscono da vicino la coppia hanno fatto sapere che soprattutto lei riuscirebbe a ricevere dei messaggi dall’aldilà.

Harry e Meghan Markle sarebbero in grado quindi di mettersi in qualche modo in contatto con Lady Diana, nonostante sia ormai morta da tantissimi anni. La nuora non l’ha mai conosciuta ovviamente, ma le darebbe ugualmente dei messaggi importanti. E sono anche usciti fuori dei contenuti, riguardanti queste presunte conversazioni soprannaturali avvenute nel corso degli anni.

Harry e Meghan Markle parlerebbero col fantasma di Lady Diana

Quindi, Harry e Meghan Markle avrebbero ricevuto le visite del fantasma di Lady Diana, ma in particolare è la moglie del principe che avrebbe avuto i maggiori contatti, anche se non è chiaro come sia in grado di dialogare con lo spirito della donna. Ciò che avrebbe detto Lady D sarebbe sempre qualcosa di positivo, quindi avrebbe un’idea molto buona sul figlio e sulla nuora.

Ovviamente c’è chi crede a tutto questo e chi invece sia molto scettico. Sono state rievocate alcune affermazioni di Tom Bower, il biografo reale che nel 2023 si era occupato di questo argomento: “Harry ha detto ad un amico che crede che Diana stia parlando a Meghan dall’oltretomba. Sono sicuro che ciò sia vero, come del fatto che arrivi dalle labbra di Harry”.

Poi era sceso nei particolari: “Meghan è in contatto con Diana e rassicura Harry che sua madre sia convinta che quello che stanno facendo sia giusto. E li supporta in tutto ciò che fanno”. Ma anche due anni fa pare che la principessa Beatrice abbia sentito una cosa simile, infatti Meghan avrebbe detto a Harry: “Tua madre mi ha parlato questa mattina durante lo yoga, è davvero felice che siamo qui“, in riferimento al Giubileo di Platino della compianta regina Elisabetta.