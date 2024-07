Nuovo importante aggiornamento su re Carlo. Stavolta non c’entrano le sue condizioni di salute legate al cancro che sta combattendo da mesi, ma al suo rapporto con Harry e soprattutto coi nipoti Archie e Lilibet. I figli del principe e di Meghan Markle vivono ormai da tempo negli Stati Uniti d’America, dopo che i genitori hanno deciso di vivere lontano dall’Inghilterra e dalla famiglia reale.

Ora re Carlo avrebbe preso una decisione e avrebbe quindi informato Harry. Parlando dei nipoti Archie e Lilibet, alcune fonti hanno rivelato al sito New Idea che il sovrano vorrebbe cambiare registro. Quindi, avrebbe fatto una scelta ben decisa affinché possano esserci dei cambiamenti sostanziali nei confronti dei due bambini.

Leggi anche: “Grande delusione per Harry e William”. Lady Diana, la decisione a 27 anni dalla sua morte





Re Carlo, la decisione su Harry e i nipoti Archie e Lilibet

Stando a quanto rivelato da persone vicine alla Royal Family, re Carlo sarebbe ormai stanco di avere problemi col figlio Harry e vorrebbe migliorare il suo rapporto non solo con lui, ma anche coi nipoti Archie e Lilibet. A rompere il silenzio è stato Tom Quinn, esperto reale, che al Mirror ha rilasciato un’importante dichiarazione relativa al progetto che ha in mente il monarca.

Questa la notizia bomba, se dovesse trovare conferma ufficiale: “Sarebbero in corso discussioni per quanto riguarda una visita privata del re negli Stati Uniti. Carlo desidera ardentemente vedere i nipoti e detesta il solo pensiero che Archie e Lilibet non lo possano ricordare come il nonno affettuoso e amichevole che vorrebbe essere”. Da parte di Harry ci sarebbe stata un’apertura per questo incontro, mentre Camilla sarebbe più scettica.

Poi un insider ha aggiunto a New Idea: “Questa faida tra la Royal Family e i duchi di Sussex dura da troppo tempo e Carlo sarebbe ansioso di risolverla il prima possibile, ma sa che deve fare un passo verso Harry e Meghan e questo significherebbe andare in California così da rivedere anche i nipotini. La sua salute starebbe migliorando e questo potrebbe agevolare l’ipotetica partenza. Tuttavia, il principe William non riuscirebbe proprio a capire perché Carlo si stia sbilanciando in questo modo nei confronti di Harry e Camilla sarebbe contraria al viaggio per motivi di salute del re”. Vedremo alla fine se la volontà del successore della regina Elisabetta prevarrà.