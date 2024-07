“Non andrà a Harry e William”. Lady D, i figli non ereditano la casa. Proprio così, la famosa tenuta di Althorp, dove tra l’latro la principessa è stata sepolta, non andrà a finire tra l’eredità dei figli. Si tratta di 13.500 acri dove ora riposano i resti della donna. Seppur i due ragazzi abbiano eredito gran parte delle proprietà della madre deceduta, ai due non spetta forse la cosa più importante.

>> “Devo confessarvi una cosa su mamma”. Harry affida a un video la straziante rivelazione su Lady Diana

Diana Spencer, morta a Parigi il 31 agosto 1997 in seguito a un incidente stradale sotto il Ponte de l’Alma, assieme a quello che di fatto era il suo compagno, l’imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed. Fatale fu una manovra del suo autista Henri Paul che poco dopo ha perso il controllo dell’auto mentre stava sfuggendo dai paparazzi. La donna, come molti sanno, era cresciuta nella meravigliosa tenuta di Althorp e qui è stata anche sepolta dopo quella morte tragica.





“Non andrà a Harry e William”. Lady D, i figli non ereditano casa

E come dicevamo, nonostante i suoi figli abbiano eredito gran parte dei suoi averi, tra cui 13 milioni di sterline e molti dei suoi gioielli, i due principi ora quasi nemici, non erediteranno la casa d’infanzia della madre, Althorp Estate: la stessa verrà ceduta ad un altro erede. C’è da dire che il palazzo dove Diana ha trascorso la sua infanzia è di proprietà della famiglia Spencer dal 1508 ed è proprio per questo particolare che William e Harry non possono averla.

Ad avere invece la meglio è Louis Spencer, Visconte Althorp, il cugino dell’erede al trono. Il giovane dal sangue blu, nato il 14 marzo 1994, sarebbe il figlio di Earl Charles Spencer, il fratello di Lady D. È a lui che spetta la proprietà e tutto quello che c’è intorno, come dicevamo oltre 13mila acri di terreno.

E seppur Louis abbia tre sorelle maggiori, le leggi aristocratiche inglesi parlano chiaro: spetta tutto al primo maschio della famiglia. Per chi volesse visitare la tenuta di Althorp, tra l’altro può farlo. La stessa apre le porte ai visitatori e i turisti ogni estate. Qui è possibile ammirare le stanze in cui è cresciuta Diana Spencer.

Leggi anche: “Ecco perché è il disastro”. Harry e Meghan, nuova bufera sulla coppia: la dura accusa