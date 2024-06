“Ma no… ma fermatelo”. Principe Louis, il gesto di fronte alla mamma fa discutere. E molti se la prendo con Kate. È successo durante la parata annuale “Trooping the Colour” in onore del compleanno del Re. E come spesso accade, la stampa, i fotografi e gli operatori si focalizzano spesso sui membri della famiglia reale. Questa occasione è poi stata un evento anche per la presenza di Kate Middleton.

La donna, che di recente ha raccontato di essersi ammalata di cancro, fa la sua entrata quasi a sorpresa, lasciando tanti sudditi senza parole. La donna ha quindi fatto sapere ai fan e al pubblico: “Sto facendo buoni progressi. Ma, come tutti coloro che passano attraverso la chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quei giorni cattivi ti senti debole, stanco e devi concedere al tuo corpo riposo”.





“Ma no… fermatelo”. Principe Louis, il gesto di fronte alla mamma

E ancora: “Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”. E anche se la protagonista assoluta di ieri è stata lei, né il Re, né nessun altro, c’è stato un fuori-programma del Principe Louis. Il bambino più piccolo della coppia infatti, sembra essere alquanto allergico ad eventi di questo genere. E la noia, almeno quella manifestata, fa sempre molto sorridere il mondo intero.

Un bambino di quell’età infatti, tutto vorrebbe tranne vedere ore e ore di marce, saluti e cose così. Ed ecco che il piccolo , proprio vicino alla mamma, ha fatto un grossissimo sbadiglio proprio nel bel mezzo della parata organizzata in onore del nonno. Non è la prima volta tra l’altro e molti si aspettavano una cosa del genere. Un fatto simile era già avvenuto lo scorso anno quando Re Carlo stava venendo incoronato.

Something tells me Prince Louis was up late last night when he should have been sleeping 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yo6i2ber89 — Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) June 15, 2024

E anche in quel caso, il nipotino fece un grosso sbadiglio facendo sorridere tutti.“Qualcosa mi dice che il Principe è stato sveglio fino a tardi quando invece avrebbe dovuto dormire”, scrive un utente sui social. “Ma la mamma non gli dice niente?”, scrive qualcun altro. Un gesto che per fortuna allenta un po’ la tensione di questa famiglia, vessata da disavventure importanti, ultimamente.

