L’oroscopo della settimana di Paolo Fox. Dall’astrologo della trasmissione “I fatti vostri” le previsioni per la settimana dal 10 al 18 giugno. Ecco cosa ci riservano le stelle per i vari segni zodiacali. La fortuna è dalla parte dell’Ariete che deve aspettarsi sorprese piacevoli. In amore ci saranno alti e bassi, mentre sul lavoro serve impegno extra.

Il Toro, invece, potrebbe sperimentare turbolenze emotive, con la fortuna che non brilla particolarmente. La creatività e la carriera sono in ottima forma. Attenzione alle finanze. In amore potrebbero arrivare sorprese. Per i Gemelli la settimana 10-18 giugno è segnata da alti e bassi. L’amore promette sorprese piacevoli, mentre le finanze potrebbero essere instabili.

Leggi anche: Oroscopo Ada Alberti giugno 2024, quali sono i segni più fortunati e quelli no





Per il Cancro le stelle riservano sorprese. L’amore è altalenante e il lavoro presenta ostacoli. Tuttavia, la fortuna è dalla tua parte, anche se è consigliabile prestare attenzione alle finanze. Non saranno giorni facili per il Leone. Paolo Fox prevede compatibilità con gli altri in calo. La fortuna sembra allontanata, mentre amore e lavoro presentano sfide, ma la creatività è al massimo.

Per leggere gli altri segni clicca su Successiva