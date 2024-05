Siamo arrivati alla fine del mese di maggio e vediamo cosa dicono le stelle per il mese di giugno. Ada Alberti ha spiegato ciò che succederà nel nuovo mese, partendo ovviamente dal segno Ariete. Questi ultimi giorni del passaggio di Mercurio in Toro possono essere un’occasione per capire se vale la pena perseverare su un’idea, o se invece è il caso di metterla da parte e andare avanti. Il rigoroso Saturno aiuta a fare considerazioni realistiche e scegliere in base al buon senso.

Ada Alberti è tornata con le sue previsioni stellari per il mese di giugno e come spiegato questa mattina a Mattino 5, nella sua rubrica dedicata all’astrologia, “Notizie Belle dalla Stelle”, l’astrologa ha parlato delle previsioni per tutti segni dello zodiaco. Dalla fine di Maggio, Giove ha fatto il suo ingresso nel segno dei Gemelli, in cui sosterà per circa un anno. Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano le stelle di Ada Alberti.

Oroscopo giugno 2024 di Ada Alberti: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco

Il segno dell’Ariete sarà molto fortunato grazie alle nuove amicizie conosciute proprio in questo periodo. Periodo molto prolifico per le nuove conoscenze, ovviamente anche nell’ambito dell’amore. Ma occhio alle cattiverie e alle malelingue. Il 2024 vi vuole attivi, ma anche attenti e diplomatici. Da giugno, ha spiegato l’astrologa, le cose andranno meglio.

Per i nati sotto il segno del Toro ci saranno cambiamenti in ambito lavorativo, novità anche su temi contrattuali. Quindi fate un po’ di attenzione. I Toro dovranno fare attenzione e anche una bella una pulizia dal passato. Per voi giugno sarà una bella occasione per rinascere.

Tante novità per i Gemelli e anche un rinnovamento totale della vostra esistenza. La fortuna sarete voi, però state attenti a non esagerare, perché avete sempre Saturno contro. Da giugno potrete eventualmente riconciliarvi con chi amate o ritornare a vivere l’amore maggiore passione ed entusiasmo. Se sei impegnato in un lavoro estenuante dovrai farti valere o chiudere dei rapporti.

Il Cancro dovrà lavorare su quello che ha già, in attesa di un 2025 sfavillante. “Come vi ho già detto un periodo teso è stato maggio, ma lo saranno anche i primi nove giorni di questo nuovo mese”, ha detto Ada Alberti.

Per il Leone arriva una ripresa. Da adesso potrete realizzare delle belle cose nuove. Potete realizzare progetti anche molto importanti che magari riguardano la sfera sentimentale. La primavera porta belle cose e aria di novità, ma come vi avevo detto, da giugno le cose andranno ancora meglio. Per quanto riguarda il lavoro qualche Leone potrebbe cambiare azienda o incarico, persino i meno fortunati potrebbero, eventualmente, ricominciare da capo.

La Vergine dovrà fare un po’ di attenzione. Più responsabilità legata alla casa e anche alla professione. Poi occhio anche alle finanze da questo punto di vista andate più cauti. Per il resto arriveranno delle novità.

